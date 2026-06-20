В РФ усомнились в необходимости централизованной закупки лекарств Главным аптечным управлением

Ранее на Всероссийском форуме пациентов предложили создать Главное аптечное управление при Минздраве России, которое будет централизованно закупать лекарственные препараты напрямую у производителей. По мнению депутата ГД Сергея Леонова, это снизит стоимость лекарств, сократит количество срывов поставок, которые зачастую связаны с плохой логистикой в регионах, а также обеспечит льготников необходимыми препаратами в полном объеме.

Шуляк подчеркнул, что в России уже существует система централизованной закупки лекарств.