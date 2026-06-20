В РФ усомнились в необходимости централизованной закупки лекарств Главным аптечным управлением
Директор DSM Group Сергей Шуляк в эфире НСН заметил, что это управление необходимо не для закупок лекарств, а для регулирования рынка.
В России уже существует система централизованной закупки лекарств, поэтому создание Главного аптечного управления при Минздраве РФ будет полезно для регулирования рынка, так как по сути аптеки являются торговыми точками и находятся в ведомстве Минпромторга, а обращение лекарств — Росздравнадзора. Об этом в беседе с НСН заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ранее на Всероссийском форуме пациентов предложили создать Главное аптечное управление при Минздраве России, которое будет централизованно закупать лекарственные препараты напрямую у производителей. По мнению депутата ГД Сергея Леонова, это снизит стоимость лекарств, сократит количество срывов поставок, которые зачастую связаны с плохой логистикой в регионах, а также обеспечит льготников необходимыми препаратами в полном объеме.
Шуляк подчеркнул, что в России уже существует система централизованной закупки лекарств.
«С точки зрения регуляторики такое целесообразно. Потому что, грубо говоря, аптеки относятся к торговым предприятиям и вообще — подвед Минпромторга. Минпромторг об этом даже не в курсе. А с точки зрения закупки — у нас есть государственные закупки лекарственных препаратов по госпрограммам, и есть целое ФГБУ при Минздраве, которое этим занимается. Именно для обеспечения льготников лекарственными препаратами. Наверно, хотели сказать про регуляторику, а в конце концов сказали про закупки», - отметил он.
По его словам, это нововведение будет иметь смысл только с точки зрения регулирования рынка.
«Аптечное управление нужно не для закупок, а для регулирования рынка. Централизация, кроме бардака, ни к чему хорошему не приведет. Сейчас есть отлаженная система по закупке лекарственных препаратов для нужд регионов, федеральных центров, федеральных льготников. То есть ломать систему, чтобы создать какую-то другую — не вижу целесообразности. Но с точки зрения подчиненности, регуляторики это целесообразно. Конечно, должно быть управление. Потому что у нас контролирует аптеки Росздравнадзор, так как обращение лекарственных препаратов — это сфера Росздравнадзора. А вообще получается, что аптека — это объект торговли и относится к Минпромторгу», - заключил собеседник НСН.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в России возникла нехватка аптек, так как частные аптеки работают по законам торговли, они не являются частью структуры здравоохранения, а собственники открывают их там, где выгодно.
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