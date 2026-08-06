Он указал, что в последние годы рост ВВП в Евросоюзе был едва заметен. По его словам, увеличение госдолга и упадок промышленности в странах объединения грозят превращением ЕС в экономического маргинала.

«Согласно последним западным подсчетам, бывший брюссельский оазис благополучия может вскоре совсем распрощаться с материальным процветанием на фоне стабильного положения в российской экономике», - добавил посол в своём Telegram-канале.

Ранее в посольстве РФ в Великобритании указали, что новые санкции Лондона свидетельствуют о том, что новое британское правительства сохранило антироссийский курс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

