В МИД РФ заявили о стремительном проседании экономики Евросоюза из-за санкций

Ущербные антироссийские санкции, милитаризация и поддержка Украины привели к стремительному проседанию экономики Евросоюза. Об этом заявила посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

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Он указал, что в последние годы рост ВВП в Евросоюзе был едва заметен. По его словам, увеличение госдолга и упадок промышленности в странах объединения грозят превращением ЕС в экономического маргинала.

«Согласно последним западным подсчетам, бывший брюссельский оазис благополучия может вскоре совсем распрощаться с материальным процветанием на фоне стабильного положения в российской экономике», - добавил посол в своём Telegram-канале.

Ранее в посольстве РФ в Великобритании указали, что новые санкции Лондона свидетельствуют о том, что новое британское правительства сохранило антироссийский курс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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