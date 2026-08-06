Чемпионка Европы по фитнесу едва не умерла во время установки грудных имплантов

В Москве спасли чемпионку мира по атлетическому фитнесу в парном позировании Анну С., которая едва не умерла во время неудачной операции по установке грудных имплантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Собеседник телеканала рассказал, что операцию проводили в частной столичной клинике на улице Клары Цеткин. В процессе у женщины развился анафилактический шок.

По предварительной информации, после ввода наркоза спортсменка потеряла сознание и ей потребовалась реанимация. Врачам удалось стабилизировать её состояние.

По данному факту Росздравнадзор по Москве и Московской области инициировал проверку клиники.

Ранее столичные врачи за сутки вылечили жителя США, которому отказали в других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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