В России ликвидировали ИП иноагента Михаила Шаца

Уточняется, что артист зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 2007 году. После начала СВО он уехал из России, а в 2024 года счета ИП были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации.

Согласно юридическим документам, на которые ссылается агентство, ИП Шаца было ликвидировано 29 июля.

Ранее налоговики ликвидировали ИП признанной мноагентом певицы Земфиры (настоящее имя Земфира Рамазанова), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

