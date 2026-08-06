В России ликвидировали ИП иноагента Михаила Шаца

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидировала ИП шоумена Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что артист зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 2007 году. После начала СВО он уехал из России, а в 2024 года счета ИП были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации.

Согласно юридическим документам, на которые ссылается агентство, ИП Шаца было ликвидировано 29 июля.

Ранее налоговики ликвидировали ИП признанной мноагентом певицы Земфиры (настоящее имя Земфира Рамазанова), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
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