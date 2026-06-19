Мужчины не болеют? Зачем открывать в России клиники мужского здоровья
Причиной каждого третьего случая бесплодия в семье является мужской организм, заявил НСН сопредседатель союза пациентов Ян Власов
Создать клиники мужского здоровья необходимо одновременно с разрушением стереотипов, что мужчины не болеют и что следить за своим здоровьем не обязательно, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Государственные клиники мужского здоровья должны появится в России, чтобы мужчины могли по полису ОМС получать в них помощь по любым медицинским вопросам, заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, женщины живут дольше мужчин в том числе из-за того, что мужская часть населения реже обращается к врачам. Внимание к мужскому здоровью особенно важно, как отметил депутат, в контексте рождения детей.
«Каждый третий случай семейного бесплодия в семье – это мужской организм. Сам факт наличия таких клиник сильно не изменит ситуацию с тем, чтобы мужчины сами шли в них. Но реклама, разъяснительная информация на телевидении и в социальных сетях сделают эти услуги более востребованными. Сегодня мужчинам мешают обращаться к врачам стереотипы: у нас же мужчины не болеют. Согласно статистике, только в 15% случаев они обращаются к специалистам. У них нет привычки следить за своим здоровьем», - пояснил Власов.
В специализированной поддержке, отметил собеседник НСН, нуждается мужское население от школьного до пенсионного возраста.
«Первая группа - послепубертатные граждане, то есть после 15 лет, когда у молодых людей начинаются всякого рода эксперименты. Они начинают жить половой жизнью, получать первый опыт и первые инфекции. Вторая группа – мужчины после 45-ти, когда возникают склонности к половой усталости, возникновение процессов в предстательной железе, естественных процессов старения. Профилактические мероприятия должны быть постоянными у мужчин со школы до пенсионного и постпенсионного возраста. То есть это не временные или спорадические мероприятия, а регулярные», - добавил сопредседатель союза пациентов.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка.
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