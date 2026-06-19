Создать клиники мужского здоровья необходимо одновременно с разрушением стереотипов, что мужчины не болеют и что следить за своим здоровьем не обязательно, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Государственные клиники мужского здоровья должны появится в России, чтобы мужчины могли по полису ОМС получать в них помощь по любым медицинским вопросам, заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, женщины живут дольше мужчин в том числе из-за того, что мужская часть населения реже обращается к врачам. Внимание к мужскому здоровью особенно важно, как отметил депутат, в контексте рождения детей.

«Каждый третий случай семейного бесплодия в семье – это мужской организм. Сам факт наличия таких клиник сильно не изменит ситуацию с тем, чтобы мужчины сами шли в них. Но реклама, разъяснительная информация на телевидении и в социальных сетях сделают эти услуги более востребованными. Сегодня мужчинам мешают обращаться к врачам стереотипы: у нас же мужчины не болеют. Согласно статистике, только в 15% случаев они обращаются к специалистам. У них нет привычки следить за своим здоровьем», - пояснил Власов.