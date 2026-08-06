Пеногасители в помощь: Что ускорит восстановление реки Гнилуша в Домодедово
Только вмешательство человека поможет очистить от загрязнения химикатами реку Гнилушу, сказал НСН Артем Акшинцев.
Трудно делать прогнозы о восстановлении экосистемы реки Гнилуша после атаки беспилотника на индустриальный парк «Южные врата», однако без вмешательства человека процесс мог бы занять до 400 лет. Об этом в беседе с НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.
Рыбные хозяйства, пострадавшие от загрязнения реки Гнилуша, смогут потребовать компенсацию убытков, пишет «Коммерсант». Атака беспилотников на индустриальный парк «Южные врата» произошла 20 июля. В ходе тушения пожара с территории складов произошла утечка моющих средств, ликвидация последствий химического загрязнения. Акшинцев отметил, что в регулировании подобных ситуаций ведущую роль играют федеральные власти.
«Множество загрязнителей могут привести к подобному исходу. Нужно отталкиваться от предоставляемых данных. Там было много грязевой пены. В этом случае сначала используют пеногасители, ставят боны. Дальше ее убирают с поверхности. Есть департамент природопользования Москвы и Росприроднадзор, как главный федеральный надзорный орган. Все компенсации, всех ответчиков устанавливают именно юристы Росприроднадзора», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, пока сложно оценить скорость восстановления экосистемы.
«Тяжело сказать, как быстро восстановится экосистема реки. Нужно смотреть исток реки, историю с водонаполнением. Также важно учитывать тип загрязнителя. История с разливом мазута понятная, а что здесь попало в вод, что вызвало такую пену – без понятия. Без действия людей можно обойтись, если есть 100-400 лет в запасе. Тогда природа сама восстанавливается. Если хочется, чтобы процесс шел быстрее, нужна помощь людей», - сказал Акшинцев.
Ранее сообщалось, что во время мониторинга прибрежной полосы на побережье Азовского моря в Приморско-Ахтарском округе обнаружили выбросы нефтепродуктов. Загрязнение зафиксировано на расстоянии около 1 км, напоминает «Радиоточка НСН».
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