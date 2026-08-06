Рыбные хозяйства, пострадавшие от загрязнения реки Гнилуша, смогут потребовать компенсацию убытков, пишет «Коммерсант». Атака беспилотников на индустриальный парк «Южные врата» произошла 20 июля. В ходе тушения пожара с территории складов произошла утечка моющих средств, ликвидация последствий химического загрязнения. Акшинцев отметил, что в регулировании подобных ситуаций ведущую роль играют федеральные власти.

«Множество загрязнителей могут привести к подобному исходу. Нужно отталкиваться от предоставляемых данных. Там было много грязевой пены. В этом случае сначала используют пеногасители, ставят боны. Дальше ее убирают с поверхности. Есть департамент природопользования Москвы и Росприроднадзор, как главный федеральный надзорный орган. Все компенсации, всех ответчиков устанавливают именно юристы Росприроднадзора», - объяснил он.



Как добавил собеседник НСН, пока сложно оценить скорость восстановления экосистемы.

«Тяжело сказать, как быстро восстановится экосистема реки. Нужно смотреть исток реки, историю с водонаполнением. Также важно учитывать тип загрязнителя. История с разливом мазута понятная, а что здесь попало в вод, что вызвало такую пену – без понятия. Без действия людей можно обойтись, если есть 100-400 лет в запасе. Тогда природа сама восстанавливается. Если хочется, чтобы процесс шел быстрее, нужна помощь людей», - сказал Акшинцев.

Ранее сообщалось, что во время мониторинга прибрежной полосы на побережье Азовского моря в Приморско-Ахтарском округе обнаружили выбросы нефтепродуктов. Загрязнение зафиксировано на расстоянии около 1 км, напоминает «Радиоточка НСН».

