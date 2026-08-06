Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в эфире НСН заявила не только об аварийности школьных зданий, но и о системной нехватке образовательных организаций и мест в них, раскритиковав недостаточную активность региональных властей и депутатов, представляющих проблемные территории.

Из документа Минпросвещения РФ следует, что в России на конец 2025 года было 68,5 тыс. зданий школ (и государственных, и негосударственных). Из них 473 находились в аварийном состоянии, а еще около 17 тыс. требовали капитального ремонта — то есть, фактически, каждая четвертая школа в России.