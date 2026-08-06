Нина Останина пристыдила регионы и депутатов за плачевное состояние школ
Аварийное состояние школ — острая проблема в нашей стране, однако существует еще и системная нехватка образовательных организаций и мест в них, сказала НСН Нина Останина.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в эфире НСН заявила не только об аварийности школьных зданий, но и о системной нехватке образовательных организаций и мест в них, раскритиковав недостаточную активность региональных властей и депутатов, представляющих проблемные территории.
Из документа Минпросвещения РФ следует, что в России на конец 2025 года было 68,5 тыс. зданий школ (и государственных, и негосударственных). Из них 473 находились в аварийном состоянии, а еще около 17 тыс. требовали капитального ремонта — то есть, фактически, каждая четвертая школа в России.
Останина назвала странным само понимание того, что в этих регионах такое плачевное состояние школьных организаций.
«Критерии, по которым определяют, что школа аварийная или требует капремонта, едины для всех регионов. Здание признают аварийным в том случае, если оно несёт угрозу здоровью и жизни. К таким объектам необходимо строго относиться. Вопрос — почему эти здания не включены в программу капитального ремонта. У нас есть федеральная программа капитального ремонта. Регион сам представляет те школы, которые требуют этого ремонта. Речь идёт и о строительстве новых зданий, и о ремонте тех, которые уже есть. Там, где у региона не хватает средств, эти полномочия на себя берёт федеральный центр. Мне кажется странным понимание того, что в этих регионах такое плачевное состояние школьных организаций. В Дагестане, конечно, ситуация особенная: там ещё природная стихия вмешалась и добавила количество тех школ, которые попадают в перечень требующих капитального ремонта. Что касается других регионов, например, Тывы — дотационного региона, — мне всегда казалось, что это регион особенного внимания. Странно, что и депутаты Госдумы не били тревогу. Думаю, что после выборов необходимо будет обратиться в Минпросвещения с тем, чтобы оно представило свою программу капитального ремонта», — сказала собеседница НСН.
Она также указала на дефицит школьных мест и сложности с зачислением старшеклассников.
«Мне кажется, что тут играет роль и недостаточная настойчивость региональной власти. Однако и само министерство должно посмотреть и перераспределить направление средств, которые выделены на капитальный ремонт школ. Это острая проблема для нашей страны. У нас есть недостаток образовательных организаций, недостаток мест в этих организациях. Дети не могут быть зачислены в 10‑й класс, потому что классы становятся профильными, а общеобразовательных нет. Мне непонятна недостаточная активность регионов, которые должны открыто об этом говорить. Депутаты, представляющие эти регионы, тоже должны быть более решительными», — добавила депутат.
Согласно отчету Минпросвещения РФ, абсолютный лидер по числу аварийных учебных учреждений — Республика Дагестан, в которой сразу 134 из 2318 зданий школ находятся в плачевном состоянии. На втором месте — Республика Саха (Якутия), там аварийных зданий 52, но и школ более чем в два раза меньше — 1102. В Республике Тыва — самый большой процент аварийности: 49 школ из 433, то есть более 11%, отмечают «Известия».
Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что для решения ситуации с аварийностью российских школ нужно задавать вопросы чиновникам, которые должны за это отвечать.
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