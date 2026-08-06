Путин исключил аэропорт Шереметьево из списка стратегических предприятий

Согласно документу, который опубликован на официальном сайте правовых актов, за государством сохраняется «золотая акция», позволяющая блокировать ключевые решения. Также указ ограничивает продажу акций иностранцам.

«Правительству поручено использовать право государства на «золотую акцию», а при продаже акций аэропорта сохранить его основной вид деятельности», — отмечается в документе.

Ранее в СМИ появилась информация, что аэропорт Внуково намерен приобрести долю в 25,01% группы «Домодедово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

