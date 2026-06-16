Помощь на колесах: Почему в России возникла нехватка аптек
Ян Власов заявил НСН, что передвижные аптеки повысят индекс здоровья и качество жизни людей.
В России возникла нехватка аптек, так как частные аптеки работают по законам торговли, они не являются частью структуры здравоохранения, а собственники открывают их там, где выгодно, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Минздрав обнародовал порядок проведения трехлетнего пилотного проекта, в ходе которого как минимум в 11 российских регионах заработают передвижные аптечные пункты. Предполагается, что каждая такая «аптека на колесах» сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. Они будут продавать наиболее востребованные лекарства. Все расходы на автоаптеки должны взять на себя аптечные сети, пишет «Коммерсант». Власов уверен, что проблем с качеством препаратов не будет.
«Передвижные пункты должны иметь лицензию на аптечную деятельность. Они полностью отвечают за качество лекарственных препаратов, это и административная, и уголовная ответственность. Аптечный передвижной пункт не является самостоятельным, он принадлежит какой-то стационарной аптеке. Эта аптека получает лицензию и на этот ларек. Это не первый опыт, такие опыты у нас уже были. Для малых городов это нормальная практика. Мы надеемся, что увеличение доступности и приближение лекарственных препаратов позволит начать своевременное лечение. Это повысит индекс здоровья, повысит качество обеспечения медицинской помощью и качество жизни людей», - отметил он.
Он также объяснил, почему в России возникла нехватка аптек.
«Частные аптеки сегодня у нас работают по законам торговли, они не являются частью структуры здравоохранения. Они работают фактически как магазины, просто в этом магазине продаются лекарственные препараты. Из-за этого у нас возникла ситуация, что собственники открывают аптеки не там, где нужно, не с точки зрения густонаселенности, а там, где выгодно. У нас может быть несколько аптек рядом, а в другой части города – ни одной», - добавил собеседник НСН.
На Дальнем Востоке есть населенные пункты, где до ближайшей аптеки 200 километров, передвижные аптеки решат эту проблему, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
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