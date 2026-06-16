В России возникла нехватка аптек, так как частные аптеки работают по законам торговли, они не являются частью структуры здравоохранения, а собственники открывают их там, где выгодно, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Минздрав обнародовал порядок проведения трехлетнего пилотного проекта, в ходе которого как минимум в 11 российских регионах заработают передвижные аптечные пункты. Предполагается, что каждая такая «аптека на колесах» сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. Они будут продавать наиболее востребованные лекарства. Все расходы на автоаптеки должны взять на себя аптечные сети, пишет «Коммерсант». Власов уверен, что проблем с качеством препаратов не будет.