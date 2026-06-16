Хотя бы раз в неделю: В какие населенные пункты приедут аптеки на колесах
Передвижные аптечные пункты заработают только там, где нет стационарных аптек, в отдаленные районы они могут приезжать раз в неделю, заявил НСН Сергей Шуляк.
На Дальнем Востоке есть населенные пункты, где до ближайшей аптеки 200 километров, передвижные аптеки решат эту проблему, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
Минздрав обнародовал порядок проведения трехлетнего пилотного проекта, в ходе которого как минимум в 11 российских регионах заработают передвижные аптечные пункты. Предполагается, что каждая такая «аптека на колесах» сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. Они будут продавать наиболее востребованные лекарства. Все расходы на автоаптеки должны взять на себя аптечные сети, пишет «Коммерсант». Шуляк рассказал, как это будет работать на практике.
«Важный момент заключается в том, что это будут населенные пункты, где нет стационарных аптек. Не будет так, что приедет аптека на колесах продавать все со скидками, а стационарные аптеки, которые несут расходы на персонал и помещение, останутся без покупателей. Что касается качества лекарственных препаратов, все нормы по хранению и транспортировки будут соблюдаться. Для этого такие аптеки должны быть оснащены кондиционированием, чтобы поддерживать необходимую температуру. При этом будут другие нормы и технические требования по ряду вопросов, по которым и будут давать разрешение на функционирование машины. Это будет лицензия дополнительная к уже имеющейся, потому что это будет передвижная машина от конкретной аптечной сети», - рассказал он.
По его словам, об окупаемости аптек пока рано говорить, но они точно будут пользоваться спросом.
«Что касается окупаемости таких аптек, для анализа и проводится этот эксперимент. Но главная цель эксперимента – обеспечить населенные пункты, где нет аптек, лекарственными препаратами. Это позволит жителям не ехать никуда далеко в ближайшую аптеку. На Дальнем Востоке есть населенные пункты, где до ближайшей аптеки 200 километров. Если будет четкий график приезда таких аптек, это будет удобно для людей. Пусть раз в неделю, но она доедет», - заключил собеседник НСН.
В рамках эксперимента можно будет приобрести как распространённые лекарства, так и препараты под заказ. При этом из ассортимента исключены: препараты с наркотическими средствами, психотропные и сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарства, иммунобиологические препараты.
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