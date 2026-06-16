На Дальнем Востоке есть населенные пункты, где до ближайшей аптеки 200 километров, передвижные аптеки решат эту проблему, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Минздрав обнародовал порядок проведения трехлетнего пилотного проекта, в ходе которого как минимум в 11 российских регионах заработают передвижные аптечные пункты. Предполагается, что каждая такая «аптека на колесах» сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. Они будут продавать наиболее востребованные лекарства. Все расходы на автоаптеки должны взять на себя аптечные сети, пишет «Коммерсант». Шуляк рассказал, как это будет работать на практике.