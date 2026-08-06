Посольство РФ указало на антироссийский курс нового правительства Британии
Великобритания с самого начала специальной военной операции развязала против Москвы настоящую экономическую войну. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
В диппредставительстве указали, что новый пакет санкций, который был утверждён британскими властями 6 августа, свидетельствует о том, что недавняя смена премьер-министра страны не изменила антироссийской линии поведения Лондона, пишет RT.
Также отмечается, что Соединённое Королевство, с целью нанести России «стратегическое поражение», ввело более 3,4 тысячи ограничений, однако не смогло добиться желаемого результата.
«Более того, санкционная кампания лишь усугубляет эрозию международной торговли, свободы судоходства и финансовой стабильности», - добавили в посольстве.
Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении РФ, добавив в список «13 новых позиций и шесть новых конкретизаций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
- Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ