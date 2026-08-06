Посольство РФ указало на антироссийский курс нового правительства Британии

Великобритания с самого начала специальной военной операции развязала против Москвы настоящую экономическую войну. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.


В диппредставительстве указали, что новый пакет санкций, который был утверждён британскими властями 6 августа, свидетельствует о том, что недавняя смена премьер-министра страны не изменила антироссийской линии поведения Лондона, пишет RT.

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Также отмечается, что Соединённое Королевство, с целью нанести России «стратегическое поражение», ввело более 3,4 тысячи ограничений, однако не смогло добиться желаемого результата.

«Более того, санкционная кампания лишь усугубляет эрозию международной торговли, свободы судоходства и финансовой стабильности», - добавили в посольстве.

Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении РФ, добавив в список «13 новых позиций и шесть новых конкретизаций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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