Посольство РФ указало на антироссийский курс нового правительства Британии

Великобритания с самого начала специальной военной операции развязала против Москвы настоящую экономическую войну. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.





В диппредставительстве указали, что новый пакет санкций, который был утверждён британскими властями 6 августа, свидетельствует о том, что недавняя смена премьер-министра страны не изменила антироссийской линии поведения Лондона, пишет RT.