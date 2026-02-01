В РФ призвали изменить обучение студентов из-за ИИ в научных работах
Доцент Клим Булавкин в эфире НСН предположил, что в скором времени нейросеть сможет «обманывать» систему антиплагиата.
Следует изменить программу обучения, особенно в сфере гуманитарного образования, на фоне частого использования студентами ИИ при написании научных работ, чтобы преподаватели лично проверяли уровень знаний учащихся, но в нашу эпоху нейросети в обучении запрещать бессмысленно. Об этом в беседе с НСН заявил кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и гуманитарных наук ГГТУ Клим Булавкин.
Ранее исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков в интервью РИА Новости сообщил, что в 2025 году каждая седьмая студенческая работа, которую проверяли на антиплагиат, содержала признаки использования искусственного интеллекта (ИИ). Он подтвердил наличие тенденции к росту обращений учащихся к нейросетям для редактирования своих работ.
При этом, по словам Лукьянчикова, студенты гуманитарных вузов используют ИИ чаще, чем обучающиеся технических учебных заведений. Булавкин считает, что обращение к нейросети дискредитирует написание научных трудов.
«На мой взгляд, стремительное развитие возможностей ИИ в ближайшем будущем дискредитирует саму форму отчетности в виде написания научной работы. Можно ставить все большее количество запретов и ограничений, например, в виде проверок на антиплагиат, но нейросети рано или поздно научатся преодолевать их. И этот процесс по сути превратится, и уже превращается на наших глазах, в борьбу технологий, вовсе не связанную с самим процессом обучения», - заметил он.
В связи с этим кандидат филологических наук призвал изменить программу обучения так, чтобы знания студентов преподаватели могли проверить «вживую».
«В этих условиях, когда любой текст может быть легко сгенерирован с помощью ИИ, наверное, логичнее перестраивать программы обучения, особенно в сфере гуманитарного знания, таким образом, чтобы основной формой проверки знаний был живой устный диалог ученика и учителя, студента и преподавателя. Так как практика показывает, что зачастую учащийся не всегда способен воспроизвести устно даже самую элементарную информацию по изучаемой теме. Конечно, отменить написание учебных работ: от сочинений до курсовых и дипломных — наверное, невозможно, да и, скорее всего, не нужно, но если уж мы живем в эпоху ИИ, то бессмысленно запрещать его использование в этом процессе. И следует прямо указывать, что работа создана при помощи ИИ, чтобы не вводить в заблуждение педагогов. Но лично я, читая письменные работы студентов, все равно стараюсь удостовериться путем непосредственного живого диалога и нескольких самых элементарных вопросов, насколько студент понимает содержание своего текста. Если он способен объяснить смысл использованных в тексте терминов и понятий, ориентируется в его концептуальном содержании, то цель обучения достигнута», - заключил собеседник НСН.
Ранее исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ) выяснили, что студенты педагогических специальностей относятся к списыванию и плагиату более толерантно, чем будущие психологи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
