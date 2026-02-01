В РФ призвали изменить обучение студентов из-за ИИ в научных работах

«В этих условиях, когда любой текст может быть легко сгенерирован с помощью ИИ, наверное, логичнее перестраивать программы обучения, особенно в сфере гуманитарного знания, таким образом, чтобы основной формой проверки знаний был живой устный диалог ученика и учителя, студента и преподавателя. Так как практика показывает, что зачастую учащийся не всегда способен воспроизвести устно даже самую элементарную информацию по изучаемой теме. Конечно, отменить написание учебных работ: от сочинений до курсовых и дипломных — наверное, невозможно, да и, скорее всего, не нужно, но если уж мы живем в эпоху ИИ, то бессмысленно запрещать его использование в этом процессе. И следует прямо указывать, что работа создана при помощи ИИ, чтобы не вводить в заблуждение педагогов. Но лично я, читая письменные работы студентов, все равно стараюсь удостовериться путем непосредственного живого диалога и нескольких самых элементарных вопросов, насколько студент понимает содержание своего текста. Если он способен объяснить смысл использованных в тексте терминов и понятий, ориентируется в его концептуальном содержании, то цель обучения достигнута», - заключил собеседник НСН.

Ранее исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ) выяснили, что студенты педагогических специальностей относятся к списыванию и плагиату более толерантно, чем будущие психологи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».