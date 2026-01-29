«Президент поручил сформировать суверенную систему образования, использовать лучшее из советского опыта, а также что-то из Болонской системы. Мы проанализировали все подходы, пришли к выводу, что необходимо пересмотреть не просто сроки обучения, а содержательную часть программ, усилить фундаментальность высшего образования. Поэтому последние три года мы занимались разработкой стратегии образования, прорабатывались направления подготовки, специальности», - отметила она.

По ее словам, теперь будут не просто направления подготовки, а специальности.

«Преимущество новой системы в том, что появляются специальности, а не направление подготовки. Сам студент и работодатель теперь понимают, на кого учится молодой человек, кем он будет работать. Это помогает выстраивать карьерную линию. После получения специальности можно углубить подготовку. Такая система была в советское время, но здесь принято решение усилить то, что в Болонской системе называлось магистратурой. Высшее образование должно быть действительно высшим, чтобы был блок профессиональных дисциплин и навыков, которые необходимы рынку труда. По разным направлениям разные сроки, по инженерным специальностям, например, пять или шесть лет, IT-технологии – четыре или пять лет. Поэтому рынок труда почувствует изменения, когда будут выходить из вузов первые выпускники», - добавила собеседница НСН.

Депутат Госдумы Олег Смолин при этом считает, что российские вузы не смогут быстро перестроиться на новые программы обучения.

