Если школам дадут возможность отчислять за плохие оценки по поведению, то тогда хочется узнать, какая форма образования будет предложена ребенку взамен. Таким вопросом в беседе с НСН задался глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

У школ должен быть механизм отчисления учеников, если они не исправили неудовлетворительную оценку за поведение, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова передает ТАСС. Фадеев уточнил, что таких учеников не много, но они сильно влияют отношение к учителям в обществе. Луховицкий увидел в этом предложении противоречие Конституции РФ.

«Может ли оценка по поведению, если за нее можно отчислить, кого-то напугать? Разумеется. Любого человека может напугать возможность быть отчисленным из школы. Так что это такая большая дубина в руках учителя и школы. Председатель СПЧ, по сути, предлагает отменить статью Российской Конституции о том, что все дети имеют право на образование. Двоечник по поведению не имеет права на образование, получается. Или ему будут предлагаться какие-то иные формы обучения? Хотелось бы получить ответ. И второй вопрос: кто и как будет определять, что такое оценка за поведение, в каком случае ее можно ставить и к чему приведет такой большой произвольный механизм», - отметил он.