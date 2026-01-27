Учитель увидел противоречие Конституции в отчислении из школы за поведение
До 1917 года существовал «волчий билет», с которым человека никуда не брали, ситуация с отчислением за поведение из школ движется в этом направлении, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Если школам дадут возможность отчислять за плохие оценки по поведению, то тогда хочется узнать, какая форма образования будет предложена ребенку взамен. Таким вопросом в беседе с НСН задался глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
У школ должен быть механизм отчисления учеников, если они не исправили неудовлетворительную оценку за поведение, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова передает ТАСС. Фадеев уточнил, что таких учеников не много, но они сильно влияют отношение к учителям в обществе. Луховицкий увидел в этом предложении противоречие Конституции РФ.
«Может ли оценка по поведению, если за нее можно отчислить, кого-то напугать? Разумеется. Любого человека может напугать возможность быть отчисленным из школы. Так что это такая большая дубина в руках учителя и школы. Председатель СПЧ, по сути, предлагает отменить статью Российской Конституции о том, что все дети имеют право на образование. Двоечник по поведению не имеет права на образование, получается. Или ему будут предлагаться какие-то иные формы обучения? Хотелось бы получить ответ. И второй вопрос: кто и как будет определять, что такое оценка за поведение, в каком случае ее можно ставить и к чему приведет такой большой произвольный механизм», - отметил он.
При этом Луховицкий подтвердил, что при введении системы оценок за поведение в последующем это будет отражаться на поступлении в вуз.
«Естественно. Если вводить такую оценку, то она будет влиять на все. До революции 1917 года был такой термин «волчий билет». Человек политически неблагонадежный, как тогда говорили, получал его. Его не брали никуда. Но если мы хотим идти по этому пути, по пожалуйста», - подытожил он.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила НСН, что оценки за поведение необходимо возвращать, так как они помогут вернуть школам воспитательную функцию, однако на поступление в вуз они должны влиять лишь в исключительных случаях.
