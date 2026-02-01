Минобороны: ВС РФ освободили Зеленое и Сухецкое

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр», второго — «Север».

До этого в Минобороны объявили о взятии под контроль населенных пунктов Торецкое (в ДНР) и Петровка (в Запорожской области).

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 1 февраля российские силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

