В России с 1 февраля изменились правила возврата техники

Теперь при возврате такого товара покупатель вправе требовать компенсацию разницы между ценой, которую он заплатил, и текущей рыночной стоимостью аналогичного товара — с учётом той же степени износа и года выпуска. Размер убытков определяется на момент добровольного удовлетворения требования продавцом или на дату вынесения судебного решения.

Новые правила распространяются не только на гаджеты, но и на другие технически сложные товары - в частности, автомобили, мотоциклы и суда.

Кроме того, введено ограничение: сумма неустойки за просрочку возврата денег или замены товара не может превышать полной стоимости самой техники.

Также производитель (или продавец) освобождается от штрафа за неисполнение требований потребителя, если нарушение произошло по вине самого покупателя или его контрагента, либо если стороны до суда заключили мировое соглашение.

