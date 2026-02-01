В России с 1 февраля изменились правила возврата техники
С 1 февраля в России вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», которые касаются возврата технически сложных товаров ненадлежащего качества.
Теперь при возврате такого товара покупатель вправе требовать компенсацию разницы между ценой, которую он заплатил, и текущей рыночной стоимостью аналогичного товара — с учётом той же степени износа и года выпуска. Размер убытков определяется на момент добровольного удовлетворения требования продавцом или на дату вынесения судебного решения.
Новые правила распространяются не только на гаджеты, но и на другие технически сложные товары - в частности, автомобили, мотоциклы и суда.
Кроме того, введено ограничение: сумма неустойки за просрочку возврата денег или замены товара не может превышать полной стоимости самой техники.
Также производитель (или продавец) освобождается от штрафа за неисполнение требований потребителя, если нарушение произошло по вине самого покупателя или его контрагента, либо если стороны до суда заключили мировое соглашение.
Ранее в России запретили навязывать покупателям приобретение дополнительных услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волкановски во второй раз победил Лопеса и защитил титул UFC
- В России с 1 февраля изменились правила возврата техники
- Волгоград временно стал Сталинградом
- СМИ: Владелица модельного агентства в РФ хочет судиться из-за документов Эпштейна
- Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Анталье
- СМИ: Иноагент Слепаков перевел 26 млн рублей на вклады в РФ
- В Иране ВС ЕС признали террористическими организациями
- В Кузбассе задержали администратора бани, при пожаре в которой погибли 5 подростков
- Яценюка объявили в розыск в РФ
- Неожиданная вспышка активности произошла на Солнце после прогнозируемого спада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru