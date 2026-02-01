Моряк с захваченного США танкера «Маринера» вернулся в Крым

По словам моряка, операция по захвату судна оказалась весьма впечатляющей. Преследование продолжалось около 17 дней. Американские силы то приближались к танкеру, то отдалялись, подавая различные сигналы. Экипаж заранее готовился к возможному нападению и капитан предупредил команду не провоцировать военных. Когда спецназ высадился, двери, если они были закрыты, вышибали с помощью дробовиков. Карпенко также отметил, что в штурме участвовали примерно девять вертолётов, а на борт высадились как американские, так и британские военнослужащие.

Карпенко добавил, что второй российский член экипажа танкера также уже вернулся на родину — в Астрахань.

Нефтяной танкер «Маринера» был захвачен 7 января 2026 года в северной части Атлантического океана. Изначально судно шло под панамским флагом, однако в конце декабря 2025 года сменило флаг и название. Американские власти задержали танкер по подозрению в нарушении санкционного режима США и транспортировке якобы незаконно добытой венесуэльской нефти. Весь экипаж был взят под стражу, однако двух россиян освободили после активного вмешательства Министерства иностранных дел РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».