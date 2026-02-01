Волкановски во второй раз победил Лопеса и защитил титул UFC

Австралиец Александр Волкановски уверенно защитил титул в полулегком весе на турнире UFC 325 в Сиднее, одолев бразильца Диего Лопеса.

Поединок прошел все пять раундов и Волкановски забрал победу единогласным решением судей со счетами 49-46, 49-46 и 50-45. Это его вторая победа над Лопесом. Первый бой между ними состоялся в апреле 2025 года, где австралиец также выиграл единогласным решением.

Теперь в активе 37-летнего Волкановски 28 побед и 4 поражения. 31-летний Лопес потерпел восьмое поражение в карьере при 27 победах.

Ранее российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО:
ТЕГИ:БразилияСпортАвстралия

