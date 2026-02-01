Съёмки фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея» завершены
Съёмки фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея» (The Magician's Nephew) официально завершены. Об этом сообщает издание NarniaWeb.
Производство картины длилось почти полгода - основные съёмки стартовали в августе 2025 года и проходили преимущественно в Лондоне и окрестностях.
Картина станет приквелом к основной серии и расскажет о зарождении волшебного мира Нарнии. События фильма происходят задолго до приключений из «Льва, колдуньи и платяного шкафа». Режиссёром выступила Грета Гервиг, известная по фильму «Барби».
Проект собрал по-настоящему звёздный актёрский состав. Так, мудрого льва Аслана озвучивает Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон», «Маленькие женщины»), образ Джадис (Белой Колдуньи) воплотила Эмма Маки («Сексуальное просвещение», «Барби»), а одного из ключевых антагонистов сыграла Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».
Мировая премьера картины запланирована на 26 ноября 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
