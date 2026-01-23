ChatGPT может помочь тренеру команды с анализом показателей, но сами данные должны быть из проверенных источников. А доверять искусственному интеллекту формировать состав — это ерунда, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.

Роберт Морено тренировал футбольный клуб «Сочи» с помощью ChatGPT. Нейросеть посоветовала испанцу, чтобы игроки «Сочи» не спали 28 часов перед матчем со «СКА-Хабаровском» в ФНЛ: в итоге команда реально поехала по графику, который сделал ChatGPT. Об этом сообщил экс-заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов. Его слова приводит Sports.ru. Булыкин отметил пользу современных технологий в футболе.