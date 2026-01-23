Булыкин оценил пользу ChatGPT для футбольных тренеров
Огромное количество данных и метрик можно оценить с помощью нейросетей, включая и показатели игроков, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
ChatGPT может помочь тренеру команды с анализом показателей, но сами данные должны быть из проверенных источников. А доверять искусственному интеллекту формировать состав — это ерунда, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Роберт Морено тренировал футбольный клуб «Сочи» с помощью ChatGPT. Нейросеть посоветовала испанцу, чтобы игроки «Сочи» не спали 28 часов перед матчем со «СКА-Хабаровском» в ФНЛ: в итоге команда реально поехала по графику, который сделал ChatGPT. Об этом сообщил экс-заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов. Его слова приводит Sports.ru. Булыкин отметил пользу современных технологий в футболе.
«На самом деле, сейчас big data (обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия - примечание НСН) очень помогает руководителям клубов и даже тренерам. Они все смотрят, кто сколько пробежал, как восстанавливается пульс. У них может быть очень много информации: кто как живет, сколько спит. А вот чтобы спрашивать у ChatGPT, кто должен выйти в составе или уточнять, какой футболист лучше — это полная ерунда. К тому же, нейросети сейчас часто ошибаются, поэтому надо делать выводы на основе показателей только из проверенных источников. Тренер также должен основываться на своих внутренних ощущениях, потому что в футболе много непредвиденного. Никто не предугадает ошибки футболистов, и никто с этим ничего не сделает. Все в футболе держится на непредсказуемости игроков и на их ошибках», — указал он.
Ранее Булыкин объяснил НСН, почему болельщики «Локомотива» простят бывшего игрока команды Дмитрия Баринова за переход в ЦСКА.
