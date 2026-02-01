Волгоград временно стал Сталинградом
На основных въездах в Волгоград временно заменили дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград». Об этом сообщает РИА Новости.
Как утоняют РИА Новости, это произошло в воскресенье, 1 февраля, в преддверии 83-й годовщины победы в Сталинградской битве, которую отмечают 2 февраля.
Согласно решению городской думы, историческое название «Сталинград» городу официально возвращают девять раз в году — в ключевые памятные даты Великой Отечественной войны, - 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
Именно в эти дни, начиная с 2022 года, на въездах в город меняют указатели. Традиция началась 19 ноября 2022 года — в День начала контрнаступления и разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
В прошлом году «Ветераны России» попросили президента России Владимира Путина переименовать Волгоград в Сталинград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
