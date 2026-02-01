Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия со дня его рождения
Президент России Владимир Путин позвонил Наине Ельциной - вдове первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, звонок был приурочен к 95-летию со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина.
Как передают РИА Новости, Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направили цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Корзину с цветами также прислал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он стал первым президентом Российской Федерации, занимая этот пост с 10 июля 1991 года до 31 декабря 1999 года, когда досрочно ушёл в отставку и передал полномочия Владимиру Путину, назначив его исполняющим обязанности президента. Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года.
