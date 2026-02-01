Зеленский: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля

Российские военные освободили село Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР Встречу представителей РФ, Украины и США перенесли Тегеран готов дать «крепкий отпор» США В Кемеровской области задержали и предъявили обвинение администратору сауны, где в результате пожара погибли пятеро подростков В Италии началось расследование того, как в римской базилике на фреске обнаружили херувима с лицом премьер-министра Мелони