Зеленский: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля
Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США состоится 4–5 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби», - написал Зеленский, добавив, что украинская сторона готова к содержательному и предметному обсуждению вопросов урегулирования конфликта.
Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетил Майами, где провел переговоры с представителями американской администрации.
23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные возможным параметрам урегулирования украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
