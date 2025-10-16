В Госдуме призвали ввести ипотеку по профессиям
Стимулировать россиян выбирать определённые виды деятельности может ипотека по профессиям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Комментируя ввод в Казахстане ипотеки под 1% для специалистов, переезжающих в сельскую местность, он указал, что в России существуют похожие программы. Это «Земский доктор», «Земский врач» и «Земский фельдшер», в рамках которых молодым кадрам, выбирающим работу на селе, выдаются «подъёмные».
«Так почему бы не обеспечить этих же специалистов жильём? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город», — подчеркнул парламентарий.
Аксененко добавил, что беспроцентные условия по ипотеке в селе позволит привлечь молодёжь, что положительно отразится на развитии малых территорий.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в 2026-2028 годы на субсидирование ипотеки направят более трёх трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
- В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
- Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
- От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
- Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
- Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
- В США опубликовали переданные Россией документы об убийстве Кеннеди
- В Госдуме призвали ввести ипотеку по профессиям
- СМИ: Перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
- Устроят акции: Селедка подешевеет на 30% к декабрю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru