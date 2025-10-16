В Госдуме призвали ввести ипотеку по профессиям

Комментируя ввод в Казахстане ипотеки под 1% для специалистов, переезжающих в сельскую местность, он указал, что в России существуют похожие программы. Это «Земский доктор», «Земский врач» и «Земский фельдшер», в рамках которых молодым кадрам, выбирающим работу на селе, выдаются «подъёмные».

«Так почему бы не обеспечить этих же специалистов жильём? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город», — подчеркнул парламентарий.

Аксененко добавил, что беспроцентные условия по ипотеке в селе позволит привлечь молодёжь, что положительно отразится на развитии малых территорий.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в 2026-2028 годы на субсидирование ипотеки направят более трёх трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

