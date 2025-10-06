По словам Ирины Радченко, такая проблема существует уже несколько лет.

«Она вызвана тем, что в апреле 2020 года была введена льготная ипотека для поддержки строительной отрасли в период локдауна из-за коронавируса под 6,5% годовых. Ключевая ставка ЦБ в то время составляла всего 4,25%. Поскольку рыночные ставки составляли 8%, народ бросился покупать жилье в новостройках, а девелоперы — увеличивать объемы строительства. После окончания локдауна поддержку не отменили, это сделали только в июле 2024 года. Для самих девелоперов льготная ипотека была манной небесной. Клиенты шли к ней косяком, потому что разница между ставкой по ипотеке и на вторичном рынке достигала почти четырехкратной разницы. Клиенты шли не столько за жильем, сколько за процентами, это и создало перекос. Однако застройщики сами попали в ловушку вместе с банками. Теперь проценты они снизить не могут и сидят без клиентов. Сейчас, если ставки начнут снижаться, все пойдут на вторичку, потому что первичка никому не нужна», - пояснила собеседница НСН.

Как подчеркнула Радченко, за перекос, который создали сами чиновники, вовремя не закрыв лазейку, теперь приходится расплачиваться всему населению.