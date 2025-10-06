«Стероидная» ипотека: Льготные программы вызвали дисбаланс на рынке жилья
Достроенное жилье оказалось в полтора раза дешевле строящегося из-за неоправданного продления льготной ипотеки после локдауна, заявила НСН Ирина Радченко.
Нерыночные методы льготной ипотеки привели к дисбалансу строительного рынка и экономики в целом, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Жилье в строящихся домах Москвы оказалось в полтора раза дороже, чем в недавно достроенных зданиях в некоторых районах. При этом в центре города ценовой разрыв вообще превышает 300%, пишет «Коммерсант». Разрыв цен между вторичным и первичным рынками характерен для России в целом. По данным Центробанка, в апреле—июне 2025 года разница составила 60%. Неприятность заключается еще в том, что человек, купивший квартиру в новостройке в ипотеку, может столкнуться с потерями при необходимости продать недвижимость.
По словам Ирины Радченко, такая проблема существует уже несколько лет.
«Она вызвана тем, что в апреле 2020 года была введена льготная ипотека для поддержки строительной отрасли в период локдауна из-за коронавируса под 6,5% годовых. Ключевая ставка ЦБ в то время составляла всего 4,25%. Поскольку рыночные ставки составляли 8%, народ бросился покупать жилье в новостройках, а девелоперы — увеличивать объемы строительства. После окончания локдауна поддержку не отменили, это сделали только в июле 2024 года. Для самих девелоперов льготная ипотека была манной небесной. Клиенты шли к ней косяком, потому что разница между ставкой по ипотеке и на вторичном рынке достигала почти четырехкратной разницы. Клиенты шли не столько за жильем, сколько за процентами, это и создало перекос. Однако застройщики сами попали в ловушку вместе с банками. Теперь проценты они снизить не могут и сидят без клиентов. Сейчас, если ставки начнут снижаться, все пойдут на вторичку, потому что первичка никому не нужна», - пояснила собеседница НСН.
Как подчеркнула Радченко, за перекос, который создали сами чиновники, вовремя не закрыв лазейку, теперь приходится расплачиваться всему населению.
«Это серьезная ошибка властей, которые пошли на поводу у девелоперов и не прикрыли вовремя этот краник. Цены искусственно раздувались, как мышцы на стероидах. Теперь это всё рухнуло - мы пришли к высокой ипотеке, высокой ключевой ставке, невозможности предприятиям брать кредиты, спаду в строительстве, экономике. Миллиарды рублей, которые выданы просто в воздух, придется компенсировать гражданам, простым налогоплательщикам, которые никакого отношения к этой льготе не имели, а теперь будут расплачиваться повышенной инфляцией. Про льготную ипотеку придется забыть, потому что нерыночные методы приводят к дисбалансу», - отметила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавнее социологическое исследование показало, что почти каждый второй россиян, который выплачивает ипотечный кредит, вынужден подрабатывать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патрушев заявил об отсутствии в РФ значительных скачков цен на продукты
- «Свалились в яму»: Почему провалился антироссийский «майдан» в Грузии
- «Стероидная» ипотека: Льготные программы вызвали дисбаланс на рынке жилья
- Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования
- СВР предупредила, что Великобритания готовит новую антироссийскую провокацию
- Психолог Хорс заявил, что привычка материться может указывать на психопатию
- Песков: Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами в Европе
- Сценарист «Лихих» ждет опросы Минкульта по кино в игровой форме
- Нобелевскую премию по медицине присудили за повышение эффективности лечения рака
- «В столицы не бегут»: Как молодежь развивает театр на Дальнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru