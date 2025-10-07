«За первое полугодие 2025 года количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас первоначальный взнос по ипотеке в разных банках колеблется от 20 до 40%. Учитывая стоимость жилья, это уже является «заградительным» инструментом для многих семей, имеющих постоянную работу, хорошую зарплату и готовых вносить платеж по ипотеке, но при учете первоначального взноса в районе 10%», - рассказал он.

Поэтому, по словам депутата, важно не ухудшать условия по семейной ипотеке.

«Повышение ставки по семейной ипотеке, о которой начали говорить в последнее время, вероятно, еще больше сократит и без того низкий спрос в этом сегменте. Изменения негативно скажутся на строительстве и смежных отраслях, а в конечном счете и на экономике страны, а также по понятной причине и на демографии», - добавил собеседник НСН.

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддерживает возможность реализации идеи выдачи льготной ипотеки молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок. Об этом рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

