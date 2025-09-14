В РФ готовят законопроект о госпитальных школах

Соответствующий документ депутаты ГД разрабатывают совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

В России систематизируют создание госпитальных школ. Это учебные заведения для детей, которые больше 21 дня находятся на лечении в больнице. Соответствующий законопроект уже готовят в Госдуме РФ. Отмечается, что его разработка проводится совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.

Мосгордума: Почти в половине школ выявили нарушения санитарных норм

По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой, во многих регионах России уже открыты такие школы. При этом она объяснила, что проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, который бы регулировал открытие и деятельность таких учебных заведений.

«При наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах. Очень бы хотелось, чтобы он был в ближайшее время внесен», - приводит слова Буцкой «РИА Новости».

Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу

Она рассказала, что каждый год в России в медучреждениях проходят лечение примерно 6 млн детей, из которых около 400 тысяч находятся на лечении более 21 дня. При этом, подчеркнула депутат, существует около 60 различных диагнозов и состояний, которые требуют длительного лечения. Буцкая добавила, что многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, поэтому, находясь в стационаре, он может свободно передвигаться и осваивать учебную программу.

«Для таких детей учеба становится элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов», - сказала депутат.

Россиянам рассказали об опасности затяжного насморка у ребенка

СКОЛЬКО ЕСТЬ? ГДЕ БУДУТ?

В разных регионах России уже, действительно, функционируют госпитальные школы.

Так, первая госпитальная школа «УчимЗнаем» появилась на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 11 лет назад. Это детское медучреждение, в котором многие пациенты находятся на лечении в течение длительного времени, поэтому им необходимо обучаться, не выходя из больницы.

В Госдуме заявили о чрезмерной нагрузке на школьников в России

«Есть 70 школ. В течение года через наши школы проходят более 30 тысяч детей. Мы уже почти готовы к открытию школ в Кабардино-Балкарии, Бурятии, Чеченской Республике. Еще пришла заявка с Чукотки. Госпитальные школы должны стать значимой частью медико-социальной реабилитации детей», - заявил одним из создателей проекта «УчимЗнаем», его действующий руководитель Сергей Шариков в интервью изданию «РГ».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве начал действовать новый стандарт лечения и непрерывного наблюдения детей с тяжелыми патологиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/Morozdgkbdzm
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаДетиШколаЛечение

Горячие новости

Все новости

партнеры