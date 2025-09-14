В РФ готовят законопроект о госпитальных школах
Соответствующий документ депутаты ГД разрабатывают совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
В России систематизируют создание госпитальных школ. Это учебные заведения для детей, которые больше 21 дня находятся на лечении в больнице. Соответствующий законопроект уже готовят в Госдуме РФ. Отмечается, что его разработка проводится совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.
По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой, во многих регионах России уже открыты такие школы. При этом она объяснила, что проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, который бы регулировал открытие и деятельность таких учебных заведений.
«При наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах. Очень бы хотелось, чтобы он был в ближайшее время внесен», - приводит слова Буцкой «РИА Новости».
Она рассказала, что каждый год в России в медучреждениях проходят лечение примерно 6 млн детей, из которых около 400 тысяч находятся на лечении более 21 дня. При этом, подчеркнула депутат, существует около 60 различных диагнозов и состояний, которые требуют длительного лечения. Буцкая добавила, что многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, поэтому, находясь в стационаре, он может свободно передвигаться и осваивать учебную программу.
«Для таких детей учеба становится элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов», - сказала депутат.
СКОЛЬКО ЕСТЬ? ГДЕ БУДУТ?
В разных регионах России уже, действительно, функционируют госпитальные школы.
Так, первая госпитальная школа «УчимЗнаем» появилась на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 11 лет назад. Это детское медучреждение, в котором многие пациенты находятся на лечении в течение длительного времени, поэтому им необходимо обучаться, не выходя из больницы.
«Есть 70 школ. В течение года через наши школы проходят более 30 тысяч детей. Мы уже почти готовы к открытию школ в Кабардино-Балкарии, Бурятии, Чеченской Республике. Еще пришла заявка с Чукотки. Госпитальные школы должны стать значимой частью медико-социальной реабилитации детей», - заявил одним из создателей проекта «УчимЗнаем», его действующий руководитель Сергей Шариков в интервью изданию «РГ».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве начал действовать новый стандарт лечения и непрерывного наблюдения детей с тяжелыми патологиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ готовят законопроект о госпитальных школах
- Депутат рассказал, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
- При взрыве на ж/д в Орловской области погибли трое сотрудников Росгвардии
- В КНР уточнили условия безвизового режима для россиян
- СМИ: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия
- Финансист: Выплата сотруднику при рождении ребенка освобождается от НДФЛ
- СМИ: Между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор про Украину
- Онищенко заявил, что распространение вируса чикунгунья связано с климатом и туризмом
- Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США
- Врач: Шоколад улучшает качество секса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru