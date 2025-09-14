В РФ готовят законопроект о госпитальных школах

По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой, во многих регионах России уже открыты такие школы. При этом она объяснила, что проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, который бы регулировал открытие и деятельность таких учебных заведений.

«При наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах. Очень бы хотелось, чтобы он был в ближайшее время внесен», - приводит слова Буцкой «РИА Новости».