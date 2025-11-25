Суд признал банкротом экс-замминистра обороны Иванова

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом, запущена процедура реализации его имущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Решение было принято по заявлению банка ПСБ. Суд признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов экс-замминистра требования организации в размере около 228 млн рублей. Из них 175 млн приходятся на основной долг по кредиту.

Реализация имущества была начата без процедуры реструктуризации долгов. Финансовым управляющим Иванова назначили Игоря Минаева из «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих».

Ранее Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам заключения за растрату и легализацию преступных доходов. Также против экс-замминистра завели дело о взятке на 1,3 млрд рублей, расследование уже завершено, напоминает РЕН ТВ.

