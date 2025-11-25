«Если дети мигрантов не сдали экзамены в школу, они становятся практически беспризорными, потому что родители у них на работе. По закону, они должны возвращаться на родину. Если семья подает на пересдачу, три месяца ребенок может заниматься и готовиться, но должен именно заниматься. У многих мигрантов средняя зарплата довольно высокая, они могут себе даже репетиторов позволить. Я много знаю таких примеров. Если дети не сдали экзамен, это значит, что родители просто безответственно подошли к новым требованиям. Если ребенок через три месяца пересдает экзамен, он уже опоздал по программе, поэтому претендует на обучение на следующий год», - рассказал он.

При этом он признал, что говорить о решении проблемы рано.

«Пока, к сожалению, ничего не поменялось. Закон только заработал. В некоторых классах ситуация такая, что многие нанимают преподавателей мигрантов, чтобы они переводили уроки. В Московской области число мигрантов в классе доходит до 50%, такая ситуация и в других регионах. Я прекрасно отношусь к мигрантам, поддерживаю многонациональное развитие нашей страны. Но для школ это катастрофа, так как это влияет на образовательный процесс. Провал в знании русского языка просто не позволяет учиться», - пояснил собеседник НСН.

С 1 апреля дети иностранных граждан проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. При положительном результате ребенка зачислят в образовательное учреждение, в противном случае ему предложат пройти дополнительное обучение. Пересдача возможна не ранее чем через три месяца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

