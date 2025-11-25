Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
Основная задача бюджетной политики - возможность снижения ключевой ставки Банка России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации, передает РИА Новости.
«Наша базовая задача... дать возможность Центральному банку снижать ключевую ставку», - подчеркнул глава Минфина.
Кроме того, министр рассказал, что учтенные в бюджете задачи бюджетной политики - в первую очередь обеспеченность социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей специальной военной операции - поддержка бойцов и их семей, модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечение военной техники. Также в числе приоритетов финансирование национальных целей развития, в первую очередь технологического суверенитета.
Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028-го, напоминает Ura.ru.
