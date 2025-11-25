В Калининградской области подростка задержали за подготовку теракта в храме
Завербованного координируемыми спецслужбами Украины боевиками подростка задержали за попытку теракта в одном из православных храмов в Калининградской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Отмечается, что 17-летнему жителю области предъявили обвинение в покушении на террористический акт. Преступление выявило и пресекло региональное управление ФСБ.
По данным правоохранителей, подросток через мессенджер Telegram начал переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется Киевом и запрещена в России. Несовершеннолетний сообщил о своей готовности совершить теракт на территории одного из храмов «в поддержку политики киевского режима».
«Далее, действуя по указанию куратора, несовершеннолетний подобрал и провел разведку объекта нападения, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. 22 ноября... при попытке реализации своего преступного замысла несовершеннолетний задержан УФСБ России по Калининградской области в непосредственной близости от православного храма», - подчеркнули в СК.
Подростка заключили под стражу.
Ранее в Алтайском крае нейтрализовали двух злоумышленников, планировавших диверсию на железной дороге, напоминает Ura.ru.
