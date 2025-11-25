Напомним, что и специалисты, и ординаторы после получения диплома должны пройти первичную аккредитацию, а через пять лет — периодическую. Теперь же после прохождения первичной аккредитации необходимо «не более трех лет» работать под руководством опытного наставника — и только после этого молодой врач получит допуск к периодической аттестации.

Уточняется, что максимальный срок «отработки» в три года устанавливается только для некоторых специальностей медицинских вузов. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология, пишет «Коммерсант».



Также отмечается, что от работы с наставником полностью освобождены фармацевты и специалисты ряда редких медицинских направлений. Минздрав не стал делать наставничество обязательным и для направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина».

Два года работы с наставником предусмотрены для педиатрии, психиатрии, гинекологии, стоматологического дела, кардиологии. Для кибернетиков, например, предусмотрен год «отработки». Также сокращение сроков по всем специальностям предусмотрены при работе в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, а также в новых регионах.

Отмечается, что сроки были установлены, исходя из особенностей каждого направления. Где-то требуется больше практических навыков и «отработки», а где-то – необходимую базу можно получить быстрее, чтобы дальше отправиться в свободное врачебное плавание.

Примечательно, что работа с наставником подразумевает трудоустройство, но ее можно будет совмещать и с другими местами работы, например, в частном учреждении.

КОМУ ПОМОЖЕТ

Новый законопроект об обязательном прохождении наставничества выпускниками медицинских вузов призван решить проблему дефицита кадров в больницах. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, глава Луганского государственного медуниверситета (ЛГМУ) имени Св. Луки Артем Левчин.