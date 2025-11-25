Какие медицинские специальности освободили от «отработки» после обучения
Власти уверены, что новый закон о студентах-медиках решит проблему дефицита кадров в больницах. При этом Минздрав уточнил, что «отработка» на три года коснется не всех.
Новый законопроект об обязательном прохождении наставничества выпускниками медицинских вузов стал одним из самых резонансных за последнее время. Медицинское сообщество верит, что это поможет решить проблему дефицита кадров, вузы обеспокоены тем, что ребята просто будут выбирать другие направления, а в Госдуме призывают уточнить детали «отработки». Накануне СМИ изучили подзаконные акты Минздрава на этот счет. Оказалось, что новшество затронет не все специальности.
КТО ОТРАБОТАЕТ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной отработке после обучения для студентов-медиков 17 ноября. Согласно документу, ранее одобренному Госдумой и Совфедом, отработка будет проходить в организациях, с которыми заключён договор о целевом обучении. Срок будет определяться Минздравом РФ, однако он не может превышать три года.
В частности, закон устанавливает, что 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% - бюджетными. При этом обучение в ординатуре будет целевым на 100%.
Напомним, что и специалисты, и ординаторы после получения диплома должны пройти первичную аккредитацию, а через пять лет — периодическую. Теперь же после прохождения первичной аккредитации необходимо «не более трех лет» работать под руководством опытного наставника — и только после этого молодой врач получит допуск к периодической аттестации.
Уточняется, что максимальный срок «отработки» в три года устанавливается только для некоторых специальностей медицинских вузов. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология, пишет «Коммерсант».
Также отмечается, что от работы с наставником полностью освобождены фармацевты и специалисты ряда редких медицинских направлений. Минздрав не стал делать наставничество обязательным и для направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина».
Два года работы с наставником предусмотрены для педиатрии, психиатрии, гинекологии, стоматологического дела, кардиологии. Для кибернетиков, например, предусмотрен год «отработки». Также сокращение сроков по всем специальностям предусмотрены при работе в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, а также в новых регионах.
Отмечается, что сроки были установлены, исходя из особенностей каждого направления. Где-то требуется больше практических навыков и «отработки», а где-то – необходимую базу можно получить быстрее, чтобы дальше отправиться в свободное врачебное плавание.
Примечательно, что работа с наставником подразумевает трудоустройство, но ее можно будет совмещать и с другими местами работы, например, в частном учреждении.
КОМУ ПОМОЖЕТ
Новый законопроект об обязательном прохождении наставничества выпускниками медицинских вузов призван решить проблему дефицита кадров в больницах. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, глава Луганского государственного медуниверситета (ЛГМУ) имени Св. Луки Артем Левчин.
Он написал в своих соцсетях, что эта мера поможет выпускникам набраться опыта в реальной работе, научиться общаться с пациентами и коллегами и правильно действовать в сложных ситуациях.
При этом теперь суденты-медики будут стараться пойти в платную ординатуру из-за обязательного договора о целевом обучении, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
«Для тех, кто идет в ординатуру, теперь обязательно заключать договор о целевом обучении. Это подразумевает последующую отработку. Практика покажет, как это новшество воспримут сами студенты. Очень вероятно, что студенты будут стремиться идти в ординатуру уже на внебюджетной основе», - отметил он.
По его словам, без увеличения финансирования проблему дефицита кадров не решить.
«Что касается дефицита кадров, трудно себе представить, что эта мера решит проблему. Сегодня мы фактически поощряем развитие частной медицины. Поэтому врачи либо уходят в частную медицину, либо совмещают работу в государственном учреждении и работу в частном. Без увеличения бюджетного финансирования в отношении медицины в целом и оплаты труда медицинских работников проблему не решить. Принятый закон может помочь только частично», - заключил собеседник НСН.
Учиться на специалитете можно будет за свой счет, за счет бюджета или на целевых местах. Но теперь, если целевик решит расторгнуть договор в процессе учебы либо не захочет работать в оговоренном месте, он должен будет возместить потраченные на обучение средства в трехкратном размере.
Такие «штрафы» за отказ отрабатывать по специальности приведут к оттоку студентов-медиков, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Мне кажется, ответственность нужна, но предлагается чрезмерная. Даже у военных курсантов есть только возмещение затрат государства, а здесь возмещение и штраф. Это излишне жесткая мера, которая может отпугнуть ряд талантливых ребят, которые хотели связать свою жизнь с медициной. Я думаю, что возмещения затрат вполне достаточно, ужесточения не нужны», - отметил он.
Депутат добавил, что наставничество в медицине существовало всегда, а теперь это просто красивое название для отработки.
«Наставник для будущего врача очень важен, по факту он у нас сегодня существует. Сейчас никто не бросает молодого специалиста, его страхует заведующий как минимум, потому что они отвечают за работу клиники. Теперь это просто красивое название для отработки», - заключил собеседник НСН.
Ране также был принят законопроект, запрещающий электронное и дистанционное обучение в рамках профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал базовую задачу бюджетной политики
- В Калининградской области подростка задержали за подготовку теракта в храме
- Репетиторы и второгодники: Что ждет детей мигрантов, не сдавших русский
- Какие медицинские специальности освободили от «отработки» после обучения
- Макрон: Франция не намерена отправлять молодежь на Украину
- СМИ сообщили о консультациях Дрисколла с представителями России в Абу-Даби
- При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек
- Певица Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России
- В РФ зафиксировали вторую по массовости ночную атаку дронов ВСУ почти за полгода
- Унижение для НАТО: Трамп и Европа доработают спорные пункты плана по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru