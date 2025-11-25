Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией»
Вокруг предложенного США плана по мирному урегулированию кризиса на Украине происходит «вакханалия». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что каждое сообщение СМИ комментировать невозможно.
«Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию - по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений», - указал Песков.
По словам пресс-секретаря, Москва не занимается мегафонной дипломатией и ожидает официальной информации.
Ранее Песков заявлял, что Россия считает невозможным и некорректным вести обсуждения по мирному плану через СМИ, напоминает РЕН ТВ.
