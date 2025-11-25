Песков рассказал о переданном России наброске плана США по Украине

России был передан набросок плана США по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о том, действительно ли в работе над планом президента США Дональда Трампа участвовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, представитель Кремля отметил, что документ предметно не готовился и не обсуждался.

«Это действительно набросок американской стороны», - заявил Песков журналистам.

По его словам, документ соответствует духу российско-американского саммита в Анкоридже.

Также пресс-секретарь отметил, что сейчас текст мирного плана претерпел изменения. Москва ждет, когда Вашингтон поделится планами по урегулированию, «предпочтительно, конечно, официально».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков высказал мнение что США запросят очную встречу для обсуждения с Россией деталей мирного плана по Украине, напоминает Ura.ru.

