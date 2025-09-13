В Госдуме заявили о чрезмерной нагрузке на школьников в России
Школьникам не хватает времени на хобби и семью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, старшеклассники должны тратить на учебу около 12 часов в день с учетом дороги домой и небольшого отдыха. В итоге у них совсем не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение с родными и друзьями.
Как отметил Володин, это плохо влияет на здоровье ребенка и вредит его развитию. К тому же из-за нехватки времени школьникам приходится формально делать домашнее задание.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что нормы Минпросвещения о времени выполнения домашнего задания в первую очередь касаются учителей. Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что его ведомство установило нормы, в соответствии с которыми первоклассники должны тратить на домашнее задание час, ученики вторых-третьих классов — полтора часа, а четвероклассники — два.
