В Курске введут туристический налог
Туристический налог введут в Курске с 2026 года. Об этом сообщили журналистам в Курском городском собрании.
«Налог установлен в следующих размерах: в 2026 году - 2% от налоговой базы, в 2027 году - 3% от налоговой базы, в 2028 году - 4% от налоговой базы, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы», - отмечается в заявлении.
При этом от налога освободят ряд льготников, участников и ветеранов специальной военной операции, инвалидов, лиц со званиями Героя Советского Союза или России либо полных кавалеров ордена Славы. Часть гостиниц в Курске используют как пункты временного размещения, поэтому власти установили дополнительные категории граждан, стоимость услуг по проживанию которых не будут включать в налоговую базу.
Решение горсобрания вступит в силу с 1 января следующего года.
Ранее в Пензе ввели туристический налог, который взимается с путешественников, проживающих в местных гостиницах.
