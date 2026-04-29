Убить индустрию: Зачем компьютерным играм прокатные удостоверения
В игровой индустрии раскритиковали идею Госдумы о прокатных удостоверениях, нет ни технических возможностей, ни логических объяснений для такого шага, заявил НСН Михаил Пименов.
Возрастной маркировки игр вполне достаточно для защиты детей от неподобающего контента, а идея создать прокатные удостоверения для игры является обычным вбросом, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в беседе с НСН.
В Госдуме заявили об отвратительной морали современных компьютерных игр. Депутаты даже предложили выдавать им прокатные удостоверения. С такой инициативой выступила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Ее слова приводит ТАСС. Пименова удивила подобная идея.
«Как прокатные удостоверения будут коррелировать с возрастными маркировками, которые и так есть, непонятно. Во-первых, для такой идеи нет технической базы. Во-вторых, это сильно повлияет на наших разработчиков, рынок и индустрию, которая сейчас не находится на подъеме, а во многом полагается на государственные гранты. У нас нет кристально чистых игр с точки зрения депутатов. И кто будет их оценивать? Это вброс, который не имеет под собой никакой продуманной системы. А как это будет работать с платформами уровня Steam, где тысячи игр? Мы сразу одно удостоверение на всех дадим или всех запрещаем, а каким-то отдельным даем удостоверение в порядке очереди? К тому же, те, кто хотят играть в какие-то неподобающие игры, все равно будут это делать. Это приведет игроков к скачиванию пиратских копий без всяких возрастных маркировок», — отметил он.
Ранее Пименов назвал в эфире НСН главные сложности для геймеров из-за действий Роскомнадзора.
Горячие новости
- Россиянам пообещали «некризисный» курс рубля
- Пентагон подтвердил обмен разведданными с Киевом
- Германия утвердила финансовую помощь Украине до 2030 года
- Очистили десятую часть: Как волонтеры борются с нефтяным пятном у Туапсе
- Дрон атаковал автобус под Белгородом, погибли три человека
- Трамп отверг предложения Ирана и пообещал усилить блокаду
- Убить индустрию: Зачем компьютерным играм прокатные удостоверения
- Минтруд подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста
- В Госдуме призвали обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА
- МЧС: В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ