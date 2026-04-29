Возрастной маркировки игр вполне достаточно для защиты детей от неподобающего контента, а идея создать прокатные удостоверения для игры является обычным вбросом, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в беседе с НСН.



В Госдуме заявили об отвратительной морали современных компьютерных игр. Депутаты даже предложили выдавать им прокатные удостоверения. С такой инициативой выступила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Ее слова приводит ТАСС. Пименова удивила подобная идея.