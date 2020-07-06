В расчёте на совесть. Бедных россиян хотят освободить от платы за детсады
Председатель Национальный родительского комитета в эфире НСН рассказала о новой инициативе помощи малоимущим семьям.
Семьи с низким доходом в России предложили освободить от платы за детский сад. Обращение в правительство и Госдуму направила председатель Национальный родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Об этом она рассказала в эфире НСН. Предложение касается семей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов.
Волынец уверена, что возможные злоупотребления со стороны граждан, получающих неофициальную «серую» зарплату, не могут стать препятствием для введения этого вида поддержки.
«Конечно, всегда, когда возникает право, возможность ими могут злоупотреблять. Однако, если исходить из этого, можно вообще практически все инициативы, связанные с адресной поддержкой малообеспеченных семей, поставить под вопрос.
Нам тоже иногда говорят, не боимся ли мы, что олигархи будет приезжать на дорогих автомобилях за деньгами, выделенными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса, либо, как в данном случае, освобождаться от оплаты. Однако это вряд ли может стать причиной отказа в такой поддержке тем, кто действительно в ней нуждается.
Большинство семей добросовестно заявляют о статусе малообеспеченных.
Абсолютно за каждым случаем невозможно проследить, нарушения всегда были, есть и будут, они остаются на совести тех, кто злоупотребляет. Большинство семей добросовестно заявляют о статусе малообеспеченных. Можно рассчитывать на человеческую порядочность и совесть, хотя возможность погрешности остаётся», - подчеркнула автор инициативы.
По словам председателя Национального родительского комитета, пандемия коронавируса и карантинные меры уже значительно ухудшили положение малоимущих семей. Во время введённых ограничений многие лишились источников дохода.
При этом, когда работа предприятий возобновилась, в детских садах работали только дежурные группы. Таким образом, многим семьям было не на кого оставить детей, чтобы уйти на работу.
Освобождение от платы за детские дошкольные учреждения может стать существенной мерой поддержкой для нуждающихся семей, уверена Волынец.
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