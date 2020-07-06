В расчёте на совесть. Бедных россиян хотят освободить от платы за детсады

Семьи с низким доходом в России предложили освободить от платы за детский сад. Обращение в правительство и Госдуму направила председатель Национальный родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Об этом она рассказала в эфире НСН. Предложение касается семей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов.

Волынец уверена, что возможные злоупотребления со стороны граждан, получающих неофициальную «серую» зарплату, не могут стать препятствием для введения этого вида поддержки.

«Конечно, всегда, когда возникает право, возможность ими могут злоупотреблять. Однако, если исходить из этого, можно вообще практически все инициативы, связанные с адресной поддержкой малообеспеченных семей, поставить под вопрос.