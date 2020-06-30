Новый средний класс: Экономисты рассказали, как спасти доходы россиян

«Волна кризиса 2020 года очень сильно ударила по доходам россиян. Но сейчас уже начинается медленное экономическое оживление, которое будет приводить к созданию новых рабочих мест. А со временем, если государство поможет этому процессу, процесс пойдёт несколько быстрее. Помощь должна заключаться в создании нового класса покупателей из бюджетников для рынка недвижимости. Но прежде чем это произойдёт я бы не ожидал восстановления доходов россиян», - сказал экономист.

Он рассказал, что для этого необходимо и сообщил, что если такая работа будет проведена, то доходы россиян восстановятся уже в следующем году.

«Чтобы создать такой класс, надо уже сейчас серьёзно повышать оплату труда региональным учителям, преподавателям колледжей, ВУЗов, работникам детских садов и медицинским работникам. И если бы это произошло, и такие люди смогли бы покупать недвижимость, пусть хотя бы с помощью специальной льготной программы, чтобы эти деньги сразу направить на перезапуск экономики, то в регионах началась бы более активная конкуренция за работников. Если это произойдёт, то мы сможем ожидать восстановления доходов россиян уже в следующем году. Подъём российской экономики теперь зависит главным образом от подобных внутренних мероприятий», - добавил Василий Колташов.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН, комментируя плановое увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, выразила опасения, что это приведёт к росту неплатежей. Она предложила в первую очередь помочь малоимущим гражданам.

«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить! Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Причём это предложение поддержано Минстроем», - сообщила Галина Хованская.

