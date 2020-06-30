Новый средний класс: Экономисты рассказали, как спасти доходы россиян
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН призвал поднять зарплаты бюджетникам в регионах для перезапуска российской экономики.
Почти половина Россиян – 45%, оказалась без сбережений к началу пандемии коронавируса, согласно отчёту аналитического центра НАФИ. И ещё у 29% сбережения оказались недостаточными, сообщает РБК. При этом более половины респондентов, не имеющих сбережения к началу пандемии, столкнулись с финансовыми трудностями.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что для восстановления доходов россиян, государству необходимо создать новый класс покупателей из бюджетников.
«Волна кризиса 2020 года очень сильно ударила по доходам россиян. Но сейчас уже начинается медленное экономическое оживление, которое будет приводить к созданию новых рабочих мест. А со временем, если государство поможет этому процессу, процесс пойдёт несколько быстрее. Помощь должна заключаться в создании нового класса покупателей из бюджетников для рынка недвижимости. Но прежде чем это произойдёт я бы не ожидал восстановления доходов россиян», - сказал экономист.
Он рассказал, что для этого необходимо и сообщил, что если такая работа будет проведена, то доходы россиян восстановятся уже в следующем году.
«Чтобы создать такой класс, надо уже сейчас серьёзно повышать оплату труда региональным учителям, преподавателям колледжей, ВУЗов, работникам детских садов и медицинским работникам. И если бы это произошло, и такие люди смогли бы покупать недвижимость, пусть хотя бы с помощью специальной льготной программы, чтобы эти деньги сразу направить на перезапуск экономики, то в регионах началась бы более активная конкуренция за работников. Если это произойдёт, то мы сможем ожидать восстановления доходов россиян уже в следующем году. Подъём российской экономики теперь зависит главным образом от подобных внутренних мероприятий», - добавил Василий Колташов.
Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН, комментируя плановое увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, выразила опасения, что это приведёт к росту неплатежей. Она предложила в первую очередь помочь малоимущим гражданам.
«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить! Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Причём это предложение поддержано Минстроем», - сообщила Галина Хованская.
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