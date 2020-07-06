Уровень крайней бедности в России снизился вместе с зарплатными ожиданиями

Уровень бедности в России в 2019 году по сравнению с 2018-м несколько снизился – с 12,9% до 12,3 процента. При этом в целом по стране только около двух процентов (1,9%) имеют доходы меньше половины от прожиточного минимума – в 2018 году таковых насчитывалось 2,1%.

В то же время крайняя бедность неравномерно распределена по стране. Так в Тыве в очень тяжелом финансовом положении находятся 6,6% населения. Схожая ситуация в Ингушетии (4,8%) и Республике Алтай (4,2%), говорится в исследовании РИА Новости.

При этом самыми благополучными регионами России по итогам прошлого года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва.

Представленный рейтинг не учитывает 2020 год, который обернулся пандемией коронавируса и падением ВВП как в России, так и в остальном мире. О масштабах падения уровня жизни, вероятнее всего, станет известно только в 2021-м, однако с уверенностью можно говорить о том, что зарплатные ожидания россиян на фоне кризиса заметно упали.

Так исследовательский холдинг Romir недавно опубликовал результаты исследования, согласно которому семье из трех человек в России достаточно дохода в размере 85 тысяч 700 рублей в месяц

При этом ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявлял, что за последние несколько месяцев средняя желаемая зарплата снизилась в России с 94 до 74 тысяч рублей. Комментируя последнее исследование, он отметил, что зарплатные ожидания россиян будут падать и дальше.

«Представления о хорошей жизни и приемлемой зарплате будут таять. Государство "коронобесием" ввергло страну в чудовищную катастрофу, совершенно отказываясь признавать этот факт. Возможно, за этим правительство, опираясь на якобы полученный от общества кредит доверия, предпримет новые разрушающие действия, которые еще более ухудшат положение людей. Хорошая и приемлемая жизнь в представлениях людей уже приблизилась к прожиточному минимуму», - сказал он в интервью НСН.

В свою очередь руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН ранее заявлял, что для восстановления доходов россиян, государству необходимо создать новый класс покупателей из бюджетников.

«Чтобы создать такой класс, надо уже сейчас серьёзно повышать оплату труда региональным учителям, преподавателям колледжей, ВУЗов, работникам детских садов и медицинским работникам. И если бы это произошло, и такие люди смогли бы покупать недвижимость, пусть хотя бы с помощью специальной льготной программы, чтобы эти деньги сразу направить на перезапуск экономики, то в регионах началась бы более активная конкуренция за работников. Если это произойдёт, то мы сможем ожидать восстановления доходов россиян уже в следующем году», - отмечал экономист.

