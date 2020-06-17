Всем семьям, а не только неполным. Общественники рассказали о новом пособии

«Сейчас экономическая ситуация очень сложная, и многие семьи просто опускают руки. Если кто-то потерял работу, то непонятно, когда будет возможность найти замену. Непонятно, когда будет какой-то просвет», - посетовала Волынец.

Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН поддержала предложение НРК, но высказалась на распространение пособия на все малоимущие семьи.

«Я за любую инициативу дополнительных выплат семьям с детьми, неважно, полным или неполным. Семьям с родителем- одиночкой предусмотрены дополнительные выплаты из госбюджета относительно полных семей. Что касается помощи в связи с коронавирусной инфекцией, это замечательная инициатива. Сейчас дети находятся дома, поэтому родители вынуждены тратить дополнительные деньги на их содержание. Но я против дискриминации по признаку семьи. Если мы говорим, что страдают дети в неполных семьях, то нельзя забывать, что страдают и дети в полных. Родители могли потерять работу в связи с ковидом, им не платят, они заболели… Поэтому помогать нужно всем категориям семей. Они все в незавидном положении», - указала Айвар.

Напомним, в начале мая президент Путин предложил установить дополнительные выплаты семьям с детьми. В частности, выплачивать по пять тысяч рублей три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет; по половине прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей; три месяца три тысячи рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где родители временно потеряли работу. Кроме того, он предложил единоразовую выплату по 10 тысяч на каждого ребенка от трех до 16 лет и в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3375 до 6751 рублей.

