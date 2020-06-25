«Родительский комитет» поддержал идею отказа от места в детском саду за деньги

Ирина Волынец также развеяла миф о том, что если ребенок не ходил в детский сад, то потом ему тяжело будет адаптироваться в школе, и у него якобы могут быть проблемы в общении с другими детьми. Волынец уверена, что детский сад – это, чаще, вынужденная мера.

«Проблемы в том, что ребенок не ходит в детский сад в принципе, я не вижу. Все дети разные, и для многих детей детский сад – это стресс. Есть более и менее коммуникабельные дети. Но многие родители отдают детей в детский сад, потому что они вынуждены это сделать, потому что не с кем оставлять ребенка. А социализацию ребенок может получить, просто гуляя со сверстниками на улице, при походе в гости к родственникам с другими детьми, и этого достаточно. Так что эта история порой бывает очень раздута. Есть миф, что если ребенок не ходил в сад, то потом у него будут проблемы в школе с одноклассниками. Я эту точку зрения не разделяю. К сожалению, в большинстве случаев детский сад – это вынужденная мера. Но нужно понимать, что если отказаться от места в саду, то потом туда попасть будет практически невозможно, главное, не пожалеть о таком выборе», — отметила эксперт.

Кроме того, председатель НРК рассказала о похожем опыте выбора между деньгами и учреждением для родителей, который был в Пермском крае.

«Есть положительный опыт. В Пермском крае успешно применяли практику «Мамин выбор», которая существовала до 2016 года. То есть была такая программа, согласно которой у родителей была возможность выбора – или детский сад, или деньги. И очень многие родители выбирали деньги, из-за чего средства в бюджете на эти цели быстро закончились. Поэтому программа прекратила свое существование. Но выбор, как я считаю, у родителей должен быть. Хочется, чтобы ребенка приводили в детский сад, не потому что нет других вариантов, а потому что ему там действительно лучше, интереснее», — поделилась собеседник НСН.

В связи с этим Волынец предложила еще один вариант, при котором не только будет решена проблема очередей, но и государство сможет сэкономить на возведении новых дошкольных объектов.

«И вообще, у нас есть все регламенты, сегодня мамы могут организовывать детские сады у себя дома. Они не частные, они называются семейными детскими садами. В них мама-организатор получает зарплату от государства, а также небольшую плату дают другие родители. И такой вариант – существенная экономия для властей. Те сады, которые строят сейчас, через несколько лет будут пустовать, потому что у нас демографическая катастрофа. Через два-три года физически не будет детей, которых нужно будет вести в сады. Так что решение проблемы очередей – это семейный детский сад и программа «Мамин выбор». Но важно, чтобы деньги не кончились, как в Пермском крае», — подытожила спикер.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой в два раза увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака.

