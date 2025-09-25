По его словам, учитывать достижения учащихся при начислении выплат неоправданно.

«Что касается учета достижений учеников, то это спорный вопрос. Никто не сможет сказать, каков вклад конкретного учителя в результаты ученика. Школьников учит не один учитель. Ученики приходят в школу из разных семей, с разным уровнем подготовки, с разными способностями. Влияет на их успеваемость не только школа, но и родители, окружение, семья. Если ребенок учится на тройки, говорить, что это исключительно вина учителя, по меньшей мере, неоправданно», - добавил Луховицкий.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал НСН, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ.

