Учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся
Никто не может сказать, каков вклад конкретного учителя в результаты ученика, заявил в беседе с НСН Всеволод Луховицкий.
Школьному учителю нужны не стимулы, а хорошая зарплата и нормальные условия труда, заявил в беседе с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В Москве утвердили новый подход к формированию стимулирующих выплат для учителей школ. Теперь распределение выплат будет напрямую связано с результатами учеников, а оценка вклада каждого учителя будет определяться внутри предметной кафедры. Новый подход обсудили директора школ, эксперты в области образования и представители профсоюза учителей в Московском городском педагогическом университете. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Луховицкий отметил, что учитель не должен получать ежегодно новые указания по содержанию образования.
«Школьному учителю не нужны стимулы, а нужна нормальная хорошая зарплата и нормальные условия труда. Нужно устроить так, чтобы учитель не получал ежегодно новые указания по содержанию образования, новые указания по воспитательной работе. Нужно, чтобы учитель не думал каждый день, что еще придумают региональные или муниципальные власти, чтобы усложнить ему работу», - подчеркнул сопредседатель профсоюза.
По его словам, учитывать достижения учащихся при начислении выплат неоправданно.
«Что касается учета достижений учеников, то это спорный вопрос. Никто не сможет сказать, каков вклад конкретного учителя в результаты ученика. Школьников учит не один учитель. Ученики приходят в школу из разных семей, с разным уровнем подготовки, с разными способностями. Влияет на их успеваемость не только школа, но и родители, окружение, семья. Если ребенок учится на тройки, говорить, что это исключительно вина учителя, по меньшей мере, неоправданно», - добавил Луховицкий.
