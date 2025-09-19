«Дети рождаются разными, одни обладают выдающимися свободными, другие проще относятся к процессу образования. Это уже учитывается даже на этапе сдачи ЕГЭ, например, есть базовая и профильная математика. Здесь не может быть единого решения. Задания должны учитывать склонности, интересы учеников. Но все выдающиеся открытия в математике делаются от 25 до 30 лет. Поэтому останавливать развитие интеллекта не надо. Программа для всех одна, но есть всегда дополнительные занятия, углубленное изучение. Программа должна быть для всех одна, а остальное все зависит уже от того, насколько обеспечена кадрами школа. Сегодня появляются новые профессии и новые предметы. Мы не знаем, какие профессии понадобятся через пять лет», - пояснил он.

Со своей стороны, оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что у детей довольно много дополнительных занятий, которые тоже требуют сил и энергии.

«У каждого предмета своя программа. Учитель по русскому языку скажет, что самая сложная программа у него, учитель по математике – что у него. Это все очень субъективно. Самая главная проблема сейчас заключается в том, что учеников нагружают разными дополнительными занятиями – «Разговоры о важном» и «Семьеведение», например. То есть общая нагрузка достаточно велика», - добавила собеседница НСН.

Дополнительные инструкции для учителей к постановке домашнего задания лишь усложнят педагогический процесс, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

