Учителя поспорили о «неподъемной» нагрузке для школьников
Евгений Ямбург заявил НСН, что упрощать программу не нужно, а Ольга Мирясова добавила, что дополнительные занятия сегодня отнимают много сил.
У школьников должна быть единая образовательная программа, а дополнительные занятия уже формируются, исходя из интересов и способностей ребят, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, это безобразие необходимо прекращать, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Ямбург отметил, что недопустимо останавливать «развитие интеллекта».
«Дети рождаются разными, одни обладают выдающимися свободными, другие проще относятся к процессу образования. Это уже учитывается даже на этапе сдачи ЕГЭ, например, есть базовая и профильная математика. Здесь не может быть единого решения. Задания должны учитывать склонности, интересы учеников. Но все выдающиеся открытия в математике делаются от 25 до 30 лет. Поэтому останавливать развитие интеллекта не надо. Программа для всех одна, но есть всегда дополнительные занятия, углубленное изучение. Программа должна быть для всех одна, а остальное все зависит уже от того, насколько обеспечена кадрами школа. Сегодня появляются новые профессии и новые предметы. Мы не знаем, какие профессии понадобятся через пять лет», - пояснил он.
Со своей стороны, оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что у детей довольно много дополнительных занятий, которые тоже требуют сил и энергии.
«У каждого предмета своя программа. Учитель по русскому языку скажет, что самая сложная программа у него, учитель по математике – что у него. Это все очень субъективно. Самая главная проблема сейчас заключается в том, что учеников нагружают разными дополнительными занятиями – «Разговоры о важном» и «Семьеведение», например. То есть общая нагрузка достаточно велика», - добавила собеседница НСН.
Дополнительные инструкции для учителей к постановке домашнего задания лишь усложнят педагогический процесс, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотника
- Суд во Флориде отклонил иск Трампа к The New York Times
- Гендиректор «Химпроминжиниринга» найден мертвым в Подмосковье
- В Госдуме раскрыли показатели рекордной пшеницы «Зюгановка»
- Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС
- Российских туристов не будут эвакуировать из-за пожаров в Турции
- Россиян не допустили к командным соревнованиям на зимнией Олимпиаде 2026 года
- Мобильные операторы требуют «золотой диапазон» частот у спецслужб для связи 5G
- Россияне за год потратили на билеты на концерты миллиард рублей
- Дима Билан допустил сотрудничество «Интервидения» и «Евровидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru