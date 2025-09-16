Учителя объяснили, как Минпросвещения контролирует зарплаты педагогов
Сегодня средняя зарплата по школе не должна быть ниже средней зарплаты по регионам, при этом заработки педагогов могут отличаться очень сильно, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Серьезного повышения зарплат педагогов не было уже очень давно: как правило, незначительно повышается оклад, не дотягивающий даже до МРОТ. Кроме того, учителя перегружены большим количеством часов и зачастую работают минимум на две ставки, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Минпросвещения допускает повышение зарплаты учителей по всей стране, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума. По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже средней зарплаты по регионам. По словам Казакова, этому уровню сейчас соответствует средняя зарплата по школе.
«Минпросвещения действительно мониторит школы. Средняя зарплата по школе должна быть не ниже, чем средняя зарплата по региону, при этом один сотрудник может получать 10 тысяч рублей в месяц, другой — 100 тысяч. Вместе с тем есть некоторая дифференциация от района к району — насколько я знаю, смотрят еще на среднюю зарплату в районах. Такая же история в детских садах, причем раньше под конец года воспитателям давали премии, чтобы выровнять средние зарплаты», — сказал Казаков.
Собеседник НСН отметил, что значительного повышения зарплат учителей не было уже очень давно.
«Серьезного повышения зарплат не было давным-давно. Обычно это какие-то незначительные повышения оклада, который, например, в Мордовии составляет 4000 рублей. Только в трех российских регионах оклад выше МРОТ — в Приморье, Татарстане и Москве. Еще в 2012 году президент России Владимир Путин говорил, что зарплата учителя должна быть не ниже, чем в среднем по региону. За это стали бороться, если директора не исполняют это требование, их наказывают. Руководство школ начало нагружать учителей большим количеством часов и платить им две ставки и больше. В Москве и Подмосковье учителей не берут меньше, чем на 33 часа. Причем в колледжах, мне кажется, ситуация еще хуже, преподаватели получают меньше, чем в школах», — отметил он.
В свою очередь заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова объяснила НСН, почему учителям необходимо повысить зарплату.
«Учителям обязательно надо повысить зарплату, потому что это одна из главнейших профессий. Учителя дают знания, ум, талант, и их работу надо оплачивать достойно, чтобы они не набирали много часов, к которым некогда готовиться, а учили лучше. Учителя надо ценить и уважать. Зарплату педагогам хоть и повышают, но мало», — заключила Павлюченкова.
Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова заявила, что в Москве средняя зарплата учителей достигает 100 тысяч рублей, но в некоторых регионах она сопоставима с уровнем МРОТ.
