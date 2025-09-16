Серьезного повышения зарплат педагогов не было уже очень давно: как правило, незначительно повышается оклад, не дотягивающий даже до МРОТ. Кроме того, учителя перегружены большим количеством часов и зачастую работают минимум на две ставки, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Минпросвещения допускает повышение зарплаты учителей по всей стране, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума. По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже средней зарплаты по регионам. По словам Казакова, этому уровню сейчас соответствует средняя зарплата по школе.

«Минпросвещения действительно мониторит школы. Средняя зарплата по школе должна быть не ниже, чем средняя зарплата по региону, при этом один сотрудник может получать 10 тысяч рублей в месяц, другой — 100 тысяч. Вместе с тем есть некоторая дифференциация от района к району — насколько я знаю, смотрят еще на среднюю зарплату в районах. Такая же история в детских садах, причем раньше под конец года воспитателям давали премии, чтобы выровнять средние зарплаты», — сказал Казаков.