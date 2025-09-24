Учитель рассказал, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ
Дмитрий Казаков заявил НСН, что дополнительные экзамены не помогут замотивировать учеников.
Даже сами учителя меньше готовятся к урокам, которые дети не будут массово сдавать в рамках ЕГЭ, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
В правительстве озабочены вопросом, как мотивировать старшеклассников изучать не только нужные для поступления в вуз предметы. Один из обсуждаемых сейчас вариантов — предложить выпускникам сдавать дополнительные ЕГЭ по «смежным» дисциплинам. Если результат будет высоким, то абитуриент получит дополнительные баллы к сумме профильных ЕГЭ, пишет «Коммерсант». Казаков уверен, что это не решит проблему.
«Ученики меньше уделяют времени другим предметам из-за большой загруженности. В престижных вузах высокие баллы по ЕГЭ, ребята усиленно готовятся. Конечно, искусственные вещи в виде дополнительных ЕГЭ вряд ли здесь помогут. Надо делать так, чтобы детям было интересно учиться, а учителям интересно учить. Учителя тоже мотивируют уделять внимание именно предметам ЕГЭ. Сами учителя меньше готовятся к урокам, которые дети не будут массово сдавать. Это делается, чтобы выживать на работе, нагрузка очень большая сегодня. Поэтому проблема заключается в общей ситуации в школе», - отметил он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ из-за его формализации.
