Даже сами учителя меньше готовятся к урокам, которые дети не будут массово сдавать в рамках ЕГЭ, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

В правительстве озабочены вопросом, как мотивировать старшеклассников изучать не только нужные для поступления в вуз предметы. Один из обсуждаемых сейчас вариантов — предложить выпускникам сдавать дополнительные ЕГЭ по «смежным» дисциплинам. Если результат будет высоким, то абитуриент получит дополнительные баллы к сумме профильных ЕГЭ, пишет «Коммерсант». Казаков уверен, что это не решит проблему.