В профсоюзе мигрантов пожаловались, что школы не хотят обучать приезжих детей
Директора российских школ указывают на то, что регистрация у ребенка находится не по месту расположения школы, а также на то, что ребенок «не потянет», отметил в эфире НСН Ринат Каримов.
Предложение СПЧ лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям, вызывает удивление, так как чаще всего именно школы не хотят принимать таких детей на обучение, хотя и эта проблема также решается, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов в разговоре с НСН.
Накануне глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям. По его словам, если в России принято, что все дети имеют образование, то «они должны это сделать». Ринат Каримов отметил, что удивлен подобным предложением.
«Я работаю в профсоюзе 17 лет. Мы ни разу не столкнулись с тем, чтобы кто-то из мигрантов где-то держал своего ребенка и не пускал в школу. При этом мы регулярно сталкиваемся с тем, что директор школы говорит: «Я вашего ребенка не возьму, регистрация не в этом районе!». Или же говорят, что ребенок не потянет и так далее. Это проблема не с той стороны, где ее видит Фадеев. Мигранты как раз не хотят повторения своей судьбы своим детям, для этого они из последних возможностей хотят дать им образование, понимая, что без него в современном мире никуда. По логике Фадеева получается, что даже требуется закон. Я удивлен», - сказал Каримов.
Он также рассказал, что, если школы отказываются принимать детей мигрантов на обучение, то профсоюз помогает родителям решить проблему. По словам Каримова, профсоюз разбирается с региональными управлениями образования и лично с директорами школ.
«Мы, в частности, звоним в отделы, управления образования, иногда звоним директору школы и говорим, что в России в соответствии с Конституцией любой ребенок должен учиться. Иногда это помогает, иногда помогает обращение в отдел образования. В любом случае, эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся с членами нашего профсоюза, мы решили», - резюмировал Каримов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что приток мигрантов в Россию может нести угрозу сохранению духовных традиций. По его словам, привлечение иностранцев объясняется экономическими потребностями страны, однако все больше россиян не могут найти работу, а приезд людей с чужой культурой провоцирует рост преступности и конфликтов, в том числе на национальной и религиозной почве.
При этом в 2021 году президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявлял, что ситуация с числом детей мигрантов в российских школах не должна повторять ситуацию в некоторых западных странах. Он отмечал, что нельзя допускать, чтобы в России образовывались школы, укомплектованные только детьми мигрантов, передает НСН.
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