Глава СПЧ Фадеев призвал лишать родительских прав мигрантов за необразованность детей

В ходе поездки в Калужскую область руководитель СПЧ также высказался за то, чтобы выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка.

Как заявил НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, приезжие на заработки в Россию должны сдавать тест на знание русского языка и культуры страны уже на границе.

