Глава СПЧ Фадеев призвал лишать родительских прав мигрантов за необразованность детей

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с инициативой лишать родительских прав мигрантов, которые отказываются обеспечить образование своим детям.

Об этом глава СПЧ заявил, подводя итоги рабочей поездки в Калужскую область, где было проведено выездное совещание Совета по вопросам миграции. Как подчеркнул Фадеев, у родителей, помимо прав, есть обязанности, в частности, они должны дать своим отпрыскам образование, как это принято в Российской Федерации.

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В ходе поездки в Калужскую область руководитель СПЧ также высказался за то, чтобы выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка.

Как заявил НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, приезжие на заработки в Россию должны сдавать тест на знание русского языка и культуры страны уже на границе.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Лишение Родительских ПравМигрантыСПЧ
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