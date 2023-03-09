«Квартирный вопрос всех испортил»: Профсоюз призвал пересмотреть закон о мигрантах

«Корни депортации растут от невозможности трудовым мигрантам выполнить требования миграционного законодательства. В первую очередь это касается пункта, что у каждого мигранта должна быть принимающая сторона на территории России. Сам он не может встать на миграционный учет, сделать это обязана принимающая сторона – как правило это граждане России, которые сдают в найм свои жилые помещения. Однако москвичи этого делать не хотят, жилищный вопрос их испортил, они боятся, что пропишут кого-то у себя, а потом лишатся жилой площади. Это и нежелание платить налоги с дополнительных доходов», - пояснил Каримов.

По данным судебного департамента Верховного суда за 2019 год, количество иностранных граждан, в отношении которых судами первых инстанций принято решение об их административном выдворении судами с последующим запретом въезда на территорию России в течение пяти лет, составило 173 тысячи человек. Эти граждане не подлежат амнистии. Кроме того, МВД или ФСБ не разрешили въезд в Россию 170-175 тысячам иностранных граждан.

«Первая группа выдворена по двум статьям - «Незаконное пребывание на территории России» и «Осуществление незаконной трудовой деятельности». Вторая категория – это лица, которые два и более раз нарушили Административный кодекс, в том числе за рулем, в качестве пешеходов либо несвоевременно встали на миграционный учет», - рассказал председатель профсоюза.



По мнению Каримова, законы России нужно повернуть лицом к трудовым мигрантам, а не играть бесконечно в игру «выдворение-амнистия».

«Депутаты должны повнимательней посмотреть на возможность выполнения закона о миграционном учете. Власть предпочитает выдворять, а через полгода-год – амнистировать. В 2019 году 300 тысяч иностранцев были амнистированы. Такие игры ничего хорошего не несут, если говорить об интеграции, «распространении русского мира», изучении русского языка... Одной рукой мы людей будем выгонять, а другой амнистировать. Нужно вернуться к законодательству, внимательно изучить его и принять решение, которое отвечало бы реальной жизни: как люди приезжают сюда, где живут, как могут зарегистрироваться. Чтобы если мы предъявляем мигранту претензии в том, что он нелегал, была бы его вина. Сейчас мы так сказать не можем», - считает Каримов.

По данным Каримова, сейчас в России находится порядка 80% мигрантов от допандемийного уровня.

«Это значит, что люди стали меньше приезжать. Факт того, что в России сейчас рекордно низкая безработица и инициатива депутата говорят о том, что нехватка трудовых мигрантов в некоторых областях ощущается», - отметил собеседник НСН.

Ранее в феврале Ренат Каримов в беседе с НСН поддержал введение в России миграционного сбора, если он будет стоить до 1 тысячи рублей.

