«Не знаешь русского – до свидания»: Силовики хотят тестировать мигрантов на границе

Прибывающий в Россию мигрант должен сдавать тест на знание русского языка и культуры страны во время прохождения пограничного контроля, и в случае провала экзамена его нужно разворачивать в обратную сторону, рассказал НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Ранее зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил амнистировать трудовых мигрантов, депортированных за мелкие нарушения. Это позволит восполнить нехватку кадров в сферах строительства и ЖКХ, отметил он.