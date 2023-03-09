«Не знаешь русского – до свидания»: Силовики хотят тестировать мигрантов на границе
Мигрантов нужно проверять на знание языка и истории России до пересечения границы, а не после, заявил в интервью НСН Михаил Пашкин.
Прибывающий в Россию мигрант должен сдавать тест на знание русского языка и культуры страны во время прохождения пограничного контроля, и в случае провала экзамена его нужно разворачивать в обратную сторону, рассказал НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Ранее зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил амнистировать трудовых мигрантов, депортированных за мелкие нарушения. Это позволит восполнить нехватку кадров в сферах строительства и ЖКХ, отметил он.
«Я бы лично посадил на пограничном контроле несколько человек, которые бы просто поговорили с мигрантом: знает ли он русский язык, может ли что-то написать по-русски. Нужно брать у него экзамены на знание языка и истории не после того, как он сюда приедет, а до пересечения границы. И если он по-русски ни «бум-бум», то до свидания. Сейчас в Киргизии примут закон о запрете нашего языка, киргизы перестанут на нем говорить, и поедут к нам. А зачем здесь такие нужны?», - сказал Пашкин.
Он отмечает, власти могут закрыть глаза на мелкие правонарушения, главное для мигранта в чужой стране - знание языка и культуры.
«Иногда в метро еду, они разговаривают на своем языке, о чем говорят – непонятно. Может, они договариваются тебя убить или еще что-то. Такого быть не должно. Поэтому до того, как они подойдут к погранцам, если они не умеют по-русски хотя бы писать и нормально изъясняться, то до свидания, ребята, мы вас не берем. А мелкие правонарушения, в принципе, роли не играют, главное, чтобы они умели говорить по-русски, писать по-русски, и чтобы знали нашу историю», - отметил он.
При этом Пашкин уверен, что сотрудники миграционных центров берут мелкие взятки за «хорошую оценку» на экзаменах по русскому языку.
«Они (мигранты, прим. ред) платят пять тысяч или двадцать тысяч – вот и все экзамены. Вы любого таджика попросите что-нибудь по-русски написать… А ведь он сдавал экзамены. Таких нужно останавливать, проверять, выяснять, где он его сдавал, и сажать тех, кто принял у него этот экзамен. Просто сажать. Или по крайней мере увольнять», - заключил собеседник.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН поддержал идею ввести в России миграционный сбор.
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